鮑威爾在記者會上指出，「鑒於我們已經取得的進展以及面臨的不確定性和風險，委員會正在謹慎行事」。「我們將根據即將公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡因素來決定進一步收緊政策的程度，以及貨幣政策將在多長時間內保持限制性」。

鮑威爾稱，「我們正在關注近期表明經濟增長韌性和勞動力需求的數據」。「如果有證據表明經濟增長持續高於潛在水平或者勞動力市場的緊張局面不再緩解，聯儲局在抗通脹問題上恐面臨倒退風險，或需要進一步收緊貨幣政策」。

鮑威爾表示，「我們現在要問的問題是：我們是否應該進一步加息？」，「我認為放慢腳步讓我們更好地了解還需要做多少，如果我們需要採取更多行動的話」。

鮑威爾又提到，決策將在「逐次會議」中做出決定，並指出委員會將在12月之前獲得大量數據，包括兩份就業報告和兩份通脹報告，以及更多有關金融環境和地緣政治風險的數據。他說聯儲局領導人正在關注以色列與哈馬斯戰爭對經濟的影響。

鮑威爾轉向鴿派令市場振奮，標普500指數收市升逾1%。10年期美國國債息兩周來首次跌破4.75%。期貨市場預期到明年1月底前再次加息的概率約為四分之一，之前一日這一概率約為40%。

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