道瓊斯工業平均指數收漲221點，升幅0.68%，報33274點。標普500指數收漲44點，升幅1.06%，報4237點。納斯達克綜合指數收漲210點，或1.64%，報13061點。

微軟升2.35%，報346.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而聯合健康跌0.74%，報531.6元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報173.97元，升1.87%，谷歌母公司Alphabet收市報126.45元，升1.91%，亞馬遜收市報137元，升2.93%，Facebook收市報311.85元，升3.51%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.68%，報436點。德國DAX指數收漲0.77%，報14923點；法國CAC 40指數漲0.69%，報6932點；英國富時100指數收漲0.29%，報7342點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.43%，報6142點。

美國2年期債息曾跌最多3.07%，是10月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.11%。低見4.9312厘，是10月10日4.9235厘後最低。收市報4.9436厘，是9月4日後收市新低，當日報4.8785厘。

美國10年期債息曾跌最多4.03%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見4.732厘，是10月17日4.7018厘後最低。收市報4.7341厘，是10月16日後收市新低，當日報4.706厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至24.836基點，是10月25日29.079基點後最闊。收市報21.164基點，是10月24日後收市最闊，當日報29.323基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至73.735基點，是10月17日80.778基點後最闊。收市報73.525基點，是10月16日後收市最闊，當日報80.1基點。

道指曾升最多0.86%，是10月30日後最大升幅，當日升幅為1.81%。高見33337.15點，是10月20日33425.77點後最高。收市報33274.58點，是10月19日後收市新高，當日報33414.17點。連升3日，累計升856.99點，對上一次連升3日是10月17日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月6日。

標指曾升最多1.24%，是10月30日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見4245.64點，是10月24日4259.38點後最高。收市報4237.86點，是10月24日後收市新高，當日報4247.68點。連升3日，累計升120.49點，對上一次連升3日是10月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月10日。

納指曾升最多1.72%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見13072.42點，是10月24日13170.39點後最高。收市報13061.47點，是10月24日後收市新高，當日報13139.88點。連升4日，累計升465.86點，對上一次連升4日是10月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月10日。

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