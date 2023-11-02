個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.71%，折合報289.03元；阿里巴巴（9988）升1.31%，折合報80.65元；美團（3690）升0.44%，折合報14.28元；匯控（0005）跌0.31%，折合報56.73元；建行（0939）跌0.17%，折合報4.46元。

道期現升0.044%；標期現升0.17%；納期現升0.24%。日本東證指數現升1.05%；韓國KOSPI指數現升1.71%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.22%。

VIX指數隔晚跌7%或1.27點，報16.87點。

紐油現升0.83%或0.67美元，報81.11美元；布油現升0.66%或0.56美元，報85.19美元；金價現升0.16%或3.25美元，報1985.78美元；LME 銅期貨隔晚跌0.01%或1美元，報8109.5美元。美國10年期債息現跌0.66%或0.0314厘，報4.7027厘。

今日焦點股份可留意：

4公司最快今日公布業績，包括，汽車之家－Ｓ（2518）、大成食品（3999）、香港寬頻（1310）、檳傑科達（1665）。

鍋圈（2517）上市，定價5.98元。

恒大（3333）公布，恒大地產未償還到期債務2808億元人幣。

青啤（0168）原料倉小便事件涉事外包工被行政拘留，原料運輸改全封閉自卸車運送。

比亞迪（1211）上月售新能源汽車30.1萬輛，增39%。

BC科技（0863）旗下OSL聯同嘉實推基金代幣化。

小鵬汽車（9896）上月交付2萬輛智能車升2.9倍，年底前局部推AI代駕功能。

蔚來汽車（9866）上月交付1.6萬輛汽車，增六成。

艾伯科技（2708）主席持股0.23%股權在禁售期內被斬倉。

阿里巴巴（9988）旗下盒馬：超過三成大閘蟹銷售客戶來自香港。

恒隆（0101）六大商場聯乘Mox推多重消費獎賞。

譚仔國際（2217）計劃再擴業務版圖，進軍澳洲及菲律賓市場。

港鐵（0066）退出瑞典其中一鐵路營運，料涉7億元額外開支入賬。

吉利（0175）旗下電動車「極氪」上月交付升29%至1.3萬部。

李寧（2331）大跌翌日，獲GIC增持，持股升穿5%。

長江生命（0775）：肝癌雙抗原癌症疫苗針有望兩年後人體測試，料適用症範圍擴大。

領展（0823）於樂富及大元街市推「廚餘回收大作戰」比賽。

理想汽車（2015）上月交付4萬輛，增3倍。

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