恒指今早高開180點或1.06%，報17282點，大市成交金額13億元；國指今早高開74點或1.28%，報5934點。恒生科技指數開市報3813點，升1.62%。
非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為9.74%，下跌為1.63%，無升跌為88.61%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中升（0881）、工行（1398）拖累大市。
藍籌68隻升，2隻下跌，10隻無升跌。信義玻璃（0868）升3.49%，報9.18元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌0.26%，報56.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，0隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報60.6元，升5.39%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報18.26元，無升跌。
恒指升穿10天線(17189.12點)。科指升穿20天線(3796.45點)。
4公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）無成交，報52.05元。大成食品（3999）無成交，報0.66元。香港寬頻（1310）開市報2.73元，無升跌。檳傑科達（1665）無成交，報0.85元。
鍋圈（2517）上市，定價5.98元。開市報5.98元，無升跌。
恒大（3333）公布，恒大地產未償還到期債務2808億元人幣。開市報0.205元，升0.99%。
青啤（0168）原料倉小便事件涉事外包工被行政拘留，原料運輸改全封閉自卸車運送。無成交，報58元。
比亞迪（1211）上月售新能源汽車30.1萬輛，增39%。開市報237元，升1.63%。
BC科技（0863）旗下OSL聯同嘉實推基金代幣化。無成交，報3.4元。
小鵬汽車（9896）上月交付2萬輛智能車升2.9倍，年底前局部推AI代駕功能。開市報50.6元，升1.4%。
蔚來汽車（9866）上月交付1.6萬輛汽車，增六成。開市報58.2元，升2.46%。
艾伯科技（2708）主席持股0.23%股權在禁售期內被斬倉。無成交，報0.161元。
阿里巴巴（9988）旗下盒馬：超過三成大閘蟹銷售客戶來自香港。開市報81.2元，升2.01%。
恒隆（0101）六大商場聯乘Mox推多重消費獎賞。開市報10.58元，升0.76%。
譚仔國際（2217）計劃再擴業務版圖，進軍澳洲及菲律賓市場。無成交，報1.24元。
港鐵（0066）退出瑞典其中一鐵路營運，料涉7億元額外開支入賬。開市報29.85元，升1.36%。
吉利（0175）旗下電動車「極氪」上月交付升29%至1.3萬部。開市報9元，升1.69%。
李寧（2331）大跌翌日，獲GIC增持，持股升穿5%。開市報25.7元，升2.59%。
長江生命（0775）：肝癌雙抗原癌症疫苗針有望兩年後人體測試，料適用症範圍擴大。開市報0.7元，無升跌。
領展（0823）於樂富及大元街市推「廚餘回收大作戰」比賽。開市報36.45元，升1.67%。
理想汽車（2015）上月交付4萬輛，增3倍。開市報137.8元，升3.53%。
破頂股包括，楓葉教育（1317）創52周高，見0.36元，開市報0.36元，升1.41%；新創建集團（0659）創52周高，見9.32元，開市報9.32元，無升跌；江蘇創新（2116）創52周高，見0.52元，開市報0.52元，升14.29%。
1隻股份創上市新低，包括世紀集團國際（2113）低見0.046元，開市報0.046元，跌11.54%。
異動股
上升異動股，包括，綠竹生物－Ｂ（2480）開市報39.3元，升14.91%；江蘇創新（2116）創52周高，見0.52元，開市報0.52元，升14.29%；中木國際（1822）開市報0.038元，升11.76%；英皇資本（0717）開市報0.051元，升8.51%；裕承科金（0279）開市報0.031元，升6.9%；三葉草生物－Ｂ（2197）開市報0.74元，升5.71%；小鵬（9868）開市報60.6元，升5.39%；中國職業教育（1756）開市報0.61元，升5.17%；美的置業（3990）開市報5.67元，升4.61%。
下跌異動股，包括，健世科技－Ｂ（9877）開市報17.58元，跌12.32%；萬咖壹聯（1762）開市報0.167元，跌11.64%；世紀集團國際（2113）創上市新低，見0.046元，開市報0.046元，跌11.54%；豐盛控股（0607）開市報0.012元，跌7.69%；超大現代（0682）平上市低位0.016元，開市報0.016元，跌5.88%；源宇宙教育（1082）開市報1.72元，跌5.49%；金泰豐國際控股（9689）開市報0.52元，跌5.45%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報1.45元，跌5.23%；百勝中國（9987）見52周低338元，開市報338元，跌5.11%；創聯控股（2371）開市報0.025元，跌3.85%；衛龍（9985）開市報7.15元，跌3.77%。
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