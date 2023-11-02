港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.72點子至4.8828%，是10月31日後最高，當日報4.9047%。
港元現報7.8222元升值14點子，曾貶值最多1點子，報7.8237元，亦曾升值最多16點子，報7.822元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.1點子至4.43548%，是2023年10月30日後最低；1星期HIBOR跌0.11點子至4.6553%；2星期HIBOR跌1.49點子至4.74006%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.24點子至5.25875%；6個月期HIBOR升0.14點子至5.32119%；12個月期HIBOR跌0.04點子至5.4731%。
美元指數現報106.362貶值0.522點或0.49%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43407%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5294%，終止連續3日收窄，利差是2023年10月23日後最闊，當日差距為-0.5312%。
對上一次終止連續3日收窄，是2023年10月25日，當日利差報-0.4923%。
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