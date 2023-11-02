moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.72點子至4.8828%，是10月31日後最高，當日報4.9047%。

港元現報7.8222元升值14點子，曾貶值最多1點子，報7.8237元，亦曾升值最多16點子，報7.822元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.1點子至4.43548%，是2023年10月30日後最低；1星期HIBOR跌0.11點子至4.6553%；2星期HIBOR跌1.49點子至4.74006%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.24點子至5.25875%；6個月期HIBOR升0.14點子至5.32119%；12個月期HIBOR跌0.04點子至5.4731%。

美元指數現報106.362貶值0.522點或0.49%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43407%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5294%，終止連續3日收窄，利差是2023年10月23日後最闊，當日差距為-0.5312%。

對上一次終止連續3日收窄，是2023年10月25日，當日利差報-0.4923%。

其他報道

美國學者：倘中國封鎖台灣 全球經濟兩季度內恐損失數萬億美元

嘉信理財裁員超過2000人

金管局12月4日推泰港支付系統

韓國通脹續升 經濟復蘇持續 韓圜升值逾1% 近1個月最大幅度

小米最多升近６％ 「雙11」開門紅 未足4小時累計支付額破百億人幣

日本推17萬億經濟刺激計劃

金管局：高息環境或持續 港元拆息料仍處較高水平

恒指今早高開180點 科指升1.6% 升穿20天線 鍋圈上市平開

友寶在線IPO中間價10.35元定價 一手中籤率15%

港股ADR升28點 夜期高水55點 美期亞股升 鍋圈上市 香港寬頻等業績

聯儲局放鴿 押注緊縮周期大機會完結 道指升221點

鮑威爾放鴿 1月底前加息機會降

北水增持中生製藥 減持中石油

聯儲局維持息率不變 符預期 但為未來潛在加息預留空間