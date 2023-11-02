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青島啤酒邁向四連跌 曾跌近2% 昨證工人小便加料 向消費者致歉

青島啤酒（0168）（滬：600600）疑有員工在原料倉小便的事件持續發酵，拖累該股股價一度大跌，更被內媒形容為「史上最貴一泡尿」。青島啤酒昨日公布調查結果，涉事工人以涉嫌故意損毀財物遭公安行政拘留。該股邁向四連跌，日中最低暫見57元，最多跌1.72%，最新報57.3元，跌1.21%。

青島啤酒指出，此事的發生反映出公司在原料運輸管理上有漏洞，對此深感內疚和痛心，一定認真反思和整改，並對廣大消費者表達真誠的歉意。

該公司指出，事件發生後，公司積極配合平度市聯合調查小組的調查，迅速展開排查整頓，全面加強內部管理，包括嚴格落實品質管控體系，原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸；廠區監控系統升級為人工智慧行為辨識監控系統，加強全過程即時有效監控；強化外包業務人員管理；公司成立專案調查小組，正在對相關責任單位、責任人的失職行為進行調查，並依規依紀嚴肅處理；對已封存的麥芽，公司正在市場監管部門的監督下對其進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。

青島啤酒指出，將深刻汲取教訓，舉一反三，認真整改，進一步加大全流程品質管控，確保產品質量，維護青島啤酒的百年品牌聲譽。

內地網民對青島啤酒道歉聲明反應不一，有人認為青島啤酒「沒有推卸責任，認清自己的不足，並加以改正，有擔當，是一個大企業該有的風範」、「相信老品牌，只要再改善管理，加強舉措，一定能變動更好」、「國民老品牌，一定要加強外包業務管理」，亦有網民不賣帳，「這次被發現了，以前呢？ 既然有這次，那肯定以前有多次了」、「品牌本身就問題很大呀，外包啥的就可以管理疏忽嗎？」

 

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