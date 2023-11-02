至於聯儲局會否於12月繼續暫停加息，Ray Sharma-Ong認為，將取決於金融狀況收緊的持續性，聯儲局目前的利率點陣圖顯示今年將再次加息，如果金融狀況迅速逆轉，聯儲局仍會於12月再次加息，原油價格所導致的通脹上升可能需要進一步的政策應對，但此風險已經降低，原油價格已接近回復至戰事開始時（2023年10月7日）的水平。

昨晚美國國債孳息率下跌，Ray Sharma-Ong指出，主要基於美國財政部宣布的再融資規模小於預期，美國國內數據顯示ISM製造業指數較預期弱，加上聯儲局承認近期金融狀況收緊可能會取代聯儲局進一步的政策收緊，展示出鴿派風向。

Ray Sharma-Ong預期，聯儲局明年將繼續維持息率不變，將令美國與其他地區之間的利率差異趨於穩定，支持高利差的貨幣，並減少因政策不確定性而導致的市場波動，還將使股票市場能夠更好地根據公司基本面來定價。

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