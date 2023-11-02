恒指今早高開180點，高位升357點，低位升153點，高低波幅204點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為28.14%，下跌為19.88%，無升跌為51.96%。
恒指半日升206點或1.21%，報17307點，大市成交金額414億元；國指升80點或1.37%，報5939點。恒生科技指數收報3837點，升2.27%。
藍籌股成交金額166.88億元，佔大市成交40.3%；科指成份股成交金額102.02億元，佔大市成交24.64%；國指成份股成交金額144.57億元，佔大市成交34.92%。
24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.1%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.44%，至75.96億元，佔大市成交18.3%。牛熊證成交金額32.09億元，減少24.86%；窩輪成交金額43.87億元，減少8.99%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌66隻升，11隻下跌，3隻無升跌。領展（0823）升6.28%，收報38.1元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌2.01%，收報18.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報62.25元，升8.26%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報29.6元，跌4.52%。
恒指20天線(17444.48點)得而復失。科指升穿20天線(3797.66點)，受制於50天線(3929.39點)。
北水南下合計淨流入3.55億元，較上日減少84.12%，連續第6日流入，累計流入114.11億元，對上一次連續6日淨流入是10月10日。南水北上合計淨流入13.08億元人民幣，終止連續3日流出。
小米（1810）最多升近6% 「雙11」開門紅 未足4小時累計支付額破百億人幣。創52周高，見15.2元，收報15.06元，升5.91%。
4公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報51.75元，跌0.58%。大成食品（3999）收報0.66元，無升跌。香港寬頻（1310）收報2.96元，升8.42%。檳傑科達（1665）收報0.85元，無升跌。
鍋圈（2517）上市，定價5.98元。收報6.11元，升2.17%。
恒大（3333）公布，恒大地產未償還到期債務2808億元人幣。收報0.211元，升3.94%。
青啤（0168）原料倉小便事件涉事外包工被行政拘留，原料運輸改全封閉自卸車運送。收報57.3元，跌1.21%。
比亞迪（1211）上月售新能源汽車30.1萬輛，增39%。收報234元，升0.34%。
BC科技（0863）旗下OSL聯同嘉實推基金代幣化。收報4.08元，升20%。
小鵬汽車（9896）上月交付2萬輛智能車升2.9倍，年底前局部推AI代駕功能。收報50.2元，升0.6%。
蔚來汽車（9866）上月交付1.6萬輛汽車，增六成。收報59.2元，升4.23%。
艾伯科技（2708）主席持股0.23%股權在禁售期內被斬倉。收報0.161元，無升跌。
阿里巴巴（9988）旗下盒馬：超過三成大閘蟹銷售客戶來自香港。收報81.4元，升2.26%。
恒隆（0101）六大商場聯乘Mox推多重消費獎賞。收報10.64元，升1.33%。
譚仔國際（2217）計劃再擴業務版圖，進軍澳洲及菲律賓市場。收報1.29元，升4.03%。
港鐵（0066）退出瑞典其中一鐵路營運，料涉7億元額外開支入賬。收報30.15元，升2.38%。
吉利（0175）旗下電動車「極氪」上月交付升29%至1.3萬部。收報9.29元，升4.97%。
李寧（2331）大跌翌日，獲GIC增持，持股升穿5%。收報25.9元，升3.39%。
長江生命（0775）：肝癌雙抗原癌症疫苗針有望兩年後人體測試，料適用症範圍擴大。收報0.71元，升1.43%。
領展（0823）於樂富及大元街市推「廚餘回收大作戰」比賽。收報38.1元，升6.28%。
理想汽車（2015）上月交付4萬輛，增3倍。收報138.4元，升3.98%。
破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見4.1元，收報4.08元，升3.29%；小米集團-W（81810）創上市新高，見14.22元，收報14.1元，升5.86%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1087.15元，收報1086.75元，升0.02%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見15.32元，收報15.17元，升3.9%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見14.74元，收報14.72元，升4.32%；小米（1810）創52周高，見15.2元，收報15.06元，升5.91%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.465元，收報0.395元，升11.27%；新東方（9901）創52周高，見52.95元，收報52.45元，升2.84%；新創建集團（0659）創52周高，見9.34元，收報9.28元，跌0.43%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升4.11%；德林控股（1709）創52周高，見4.33元，收報4.3元，升2.87%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見15.2元，收報15.06元，升5.91%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.25元，收報0.29元，跌3.33%；中駿集團（1966）低見0.165元，收報0.17元，升0.59%；聯泰控股（0311）低見0.29元，收報0.29元，跌9.38%；萬嘉集團（0401）低見0.069元，收報0.073元，跌7.59%；北方礦業（0433）低見0.077元，收報0.08元，跌3.61%；彩虹新能源（0438）低見2.7元，收報2.72元，跌1.45%；實德環球（0487）低見0.054元，收報0.054元，跌10%；青島控股（0499）低見0.068元，收報0.069元，跌2.82%；王朝酒業（0828）低見0.165元，收報0.165元，跌9.84%；西藏水資源（1115）低見0.194元，收報0.22元，升7.32%。
38隻股份創52周低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見7.64元，收報7.77元，跌2.02%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.79元，無升跌；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.65元，收報0.67元，無升跌；國際家居零售（1373）低見2.12元，收報2.15元，升0.94%；包浩斯（0483）低見0.495元，收報0.5元，跌1.96%；洛陽玻璃（1108）低見3.78元，收報3.79元，跌2.82%；南戈壁（1878）低見0.58元，收報0.65元，跌1.52%；中國新經濟投資（0080）低見0.144元，收報0.144元，跌7.69%；TST PROPERTIES（0247）低見18元，收報18元，跌4.91%；永泰地產（0369）低見2.77元，收報2.77元，跌3.48%。
異動股
上升異動股，包括，亞洲電視控股（0707）收報0.033元，升43.48%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.055元，升41.03%；萬星控股（8093）收報0.16元，升35.59%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.059元，升31.11%；脈資資源（8186）創52周高，見1元，收報0.75元，升27.12%；天利控股集團（0117）收報0.38元，升26.67%；立高控股（8472）收報0.99元，升25.32%；新威國際（0058）收報0.11元，升25%；國茂控股（8428）收報0.54元，升22.73%；核心經濟投資（0339）收報0.176元，升20.55%；ＢＣ科技集團（0863）收報4.08元，升20%。
下跌異動股，包括，維力生活科技（1703）創上市新低，見0.044元，收報0.044元，跌20%；中國天化工（0362）收報0.13元，跌16.67%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.72元，跌15.29%；寶光實業（0084）收報0.068元，跌15%；天元醫療（0557）見52周低0.48元，收報0.485元，跌14.91%；中國智能交通（1900）收報0.128元，跌14.67%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.117元，跌14.6%；乙德投資控股（6182）收報0.133元，跌13.64%。
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