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人行外管局：擴大金融高水平雙向開放 鞏固香港國際金融中心地位

中國人民銀行黨委、國家外匯局黨組今日召開擴大會議，會議強調，擴大金融高水平雙向開放，穩慎紮實推進人民幣國際化，深化外匯領域改革開放，促進貿易和投融資便利化。

會議還提出，穩步擴大金融市場制度型開放，拓展內地和香港金融市場互聯互通，支持和鞏固香港國際金融中心地位。積極參與國際金融治理，提升我國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力。

此外，會議強調，堅持統籌發展和安全。穩妥處置重點區域和重點機構風險，打擊非法金融活動。完善金融風險防範、預警和處置機制，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。

推動金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設。做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制。穩定市場預期，維護金融市場平穩運行，及時糾偏外匯市場順週期、單邊行爲，防範人民幣匯率大起大落風險。

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