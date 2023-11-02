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渣打香港伙G+D完成數碼港元離線支付測試

渣打香港宣布與科技公司Giesecke+Devrient（G+D）完成數碼港元先導計劃測試，該於於G+D 的技術支援下進行數項離線支付的應用測試，今次測試應用其支援公共支付方式的央行數碼貨幣（CBDC）技術，融合安全硬件，為CBDC生態系統提供重要的基礎設施和管治機制，確保其可信度和完整性。

在進行離線交易時，數碼代幣會儲存在硬件錢包的保安構件內，包括智能卡、手機或 穿戴裝置。該支付機制完全支援離線功能，在無網絡、無電力供應和不依賴第三方 進行結算的情況下均可完成交易，同時亦支援實時且安全的雙向連續離線支付。另外，測試和體驗活動覆蓋一系列的應用場景，包括公共交通工具、餐廳、小商 戶及大學校園。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，很高興近八成參與測試的消費者認為模擬數碼港元，具有滿足他們當前支付需求的潛力，同時商戶也覺得離線支付方案簡單易用，並能與現有的數碼支付方式起互補作用。

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