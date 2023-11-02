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恒指收市升幅收窄至128點 科指升1.6% A股倒跌南水轉流入

聯儲局如預期維持息口不變，美債息、美元回軟，亞股除A股以外均向上，受累A股先升後倒跌，港股升幅亦不斷收窄。南水終止3日流出，轉流入26.8億元，大市成交亦重上700億元，北水流入減少57%。領展（0823）升6.69%，新股鍋圈（2517）無升跌。

恒指今早高開180點，高位升357點，低位升74點，高低波幅283點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為30.95%，下跌為29.7%，無升跌為39.33%。

恒指收市升128點或0.75%，報17230點，大市成交金額711億元，較上日增加4.64%；國指升51點或0.88%，報5911點。恒生科技指數收報3813點，升1.63%。

藍籌股成交金額318.39億元，佔大市成交44.78%；科指成份股成交金額186.92億元，佔大市成交26.28%；國指成份股成交金額270.85億元，佔大市成交38.09%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.07%，至86.3億元，佔大市成交12.13%。牛熊證成交金額39億元，減少8.68%；窩輪成交金額47.3億元，減少1.88%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。美團（3690）、工行（1398）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌56隻升，21隻下跌，3隻無升跌。領展（0823）升6.69%，收報38.25元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.88%，收報47元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報61.85元，升7.57%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報28.85元，跌6.94%。

恒指下試10天線(17183.94點)，20天線(17440.62點)得而復失。科指下試20天線(3796.46點)，受制50天線(3928.91點)。

北水南下合計淨流入9.4億元，較上日減少57.94%，連續第6日流入，累計流入119.96億元，對上一次連續6日淨流入是10月10日。南水北上合計淨流入26.82億元人民幣，終止連續3日流出。

個股表現

小米（1810）最多升近6% 「雙11」開門紅 未足4小時累計支付額破百億人幣。創52周高，見15.2元，收報15.08元，升6.05%。

4公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報51.7元，跌0.67%。大成食品（3999）收報0.66元，無升跌。香港寬頻（1310）收報2.92元，升6.96%。檳傑科達（1665）收報0.87元，升2.35%。

鍋圈（2517）上市，定價5.98元。收報5.98元，無升跌。

恒大（3333）公布，恒大地產未償還到期債務2808億元人幣。收報0.209元，升2.96%。

青啤（0168）原料倉小便事件涉事外包工被行政拘留，原料運輸改全封閉自卸車運送。收報57.3元，跌1.21%。

比亞迪（1211）上月售新能源汽車30.1萬輛，增39%。收報232元，跌0.51%。

BC科技（0863）旗下OSL聯同嘉實推基金代幣化。收報4元，升17.65%。

小鵬汽車（9896）上月交付2萬輛智能車升2.9倍，年底前局部推AI代駕功能。收報50.2元，升0.6%。

蔚來汽車（9866）上月交付1.6萬輛汽車，增六成。收報58.1元，升2.29%。

艾伯科技（2708）主席持股0.23%股權在禁售期內被斬倉。收報0.16元，跌0.62%。

阿里巴巴（9988）旗下盒馬：超過三成大閘蟹銷售客戶來自香港。收報80.5元，升1.13%。

恒隆（0101）六大商場聯乘Mox推多重消費獎賞。收報10.62元，升1.14%。

譚仔國際（2217）計劃再擴業務版圖，進軍澳洲及菲律賓市場。收報1.34元，升8.06%。

港鐵（0066）退出瑞典其中一鐵路營運，料涉7億元額外開支入賬。收報30.1元，升2.21%。

吉利（0175）旗下電動車「極氪」上月交付升29%至1.3萬部。收報9.19元，升3.84%。

李寧（2331）大跌翌日，獲GIC增持，持股升穿5%。收報25.85元，升3.19%。

長江生命（0775）：肝癌雙抗原癌症疫苗針有望兩年後人體測試，料適用症範圍擴大。收報0.7元，無升跌。

領展（0823）於樂富及大元街市推「廚餘回收大作戰」比賽。收報38.25元，升6.69%。

理想汽車（2015）上月交付4萬輛，增3倍。收報136.8元，升2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見4.29元，收報4.28元，升8.35%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.66元，收報1.65元，升4.43%；小米集團-W（81810）創上市新高，見14.22元，收報14.1元，升5.86%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.92元，收報10.92元，升2.44%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1087.15元，收報1086.75元，升0.02%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見15.32元，收報15元，升2.74%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見14.74元，收報14.52元，升2.91%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.85元，收報102.85元，升0.1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見538.45元，收報538.45元，升0.03%；小米（1810）創52周高，見15.2元，收報15.08元，升6.05%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.465元，收報0.38元，升7.04%；新東方（9901）創52周高，見52.95元，收報52.05元，升2.06%；新創建集團（0659）創52周高，見9.34元，收報9.3元，跌0.21%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升4.11%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.28元，收報6.26元，升4.51%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升11.76%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見15.2元，收報15.08元，升6.05%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.46元，收報0.47元，無升跌；第一服務（2107）低見0.25元，收報0.285元，跌5%；禹洲（1628）低見0.128元，收報0.128元，跌6.57%；中駿集團（1966）低見0.165元，收報0.17元，升0.59%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.53元，收報0.55元，無升跌；聯泰控股（0311）低見0.29元，收報0.32元，無升跌；萬嘉集團（0401）低見0.069元，收報0.079元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.077元，收報0.077元，跌7.23%；彩虹新能源（0438）低見2.7元，收報2.91元，升5.43%；實德環球（0487）低見0.054元，收報0.061元，升1.67%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.44元，收報0.44元，跌2.22%；五菱（0305）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%；九毛九（9922）低見7.64元，收報7.95元，升0.25%；經濟日報（0423）低見0.97元，收報0.98元，無升跌；1957 & Co.（8495）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，升1.27%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.63元，收報0.66元，跌1.49%；歐化（1711）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；國際家居零售（1373）低見2.12元，收報2.15元，升0.94%；包浩斯（0483）低見0.49元，收報0.52元，升1.96%。

異動股

上升異動股，包括，ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.066元，升69.23%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.072元，升60%；脈資資源（8186）創52周高，見1.1元，收報0.92元，升55.93%；亞洲電視控股（0707）收報0.033元，升43.48%；國茂控股（8428）收報0.6元，升36.36%；NEXION TECH（8420）收報0.039元，升34.48%；瑋俊生物科技（0660）收報0.17元，升33.86%；醫匯集團（8161）收報0.39元，升30%；拉近網娛（8172）收報0.05元，升28.21%；明樑控股（8152）收報0.06元，升22.45%；中寶新材（2439）收報1.43元，升22.22%。

下跌異動股，包括，開源控股（1215）收報0.014元，跌26.32%；博駿教育（1758）收報0.064元，跌21.95%；寶光實業（0084）收報0.064元，跌20%；中國天化工（0362）收報0.125元，跌19.87%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.69元，跌18.82%；德寶集團控股（8436）收報0.183元，跌18.67%；未來發展控股（1259）創上市新低，見0.017元，收報0.018元，跌18.18%；常滿控股（8523）收報0.33元，跌17.5%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.116元，跌15.33%。

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