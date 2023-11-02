moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】擁抱886？

還記得886、996等工作模式，曾在幾年前在內地引起大規模的討論嗎？最後更要出動到官方定調，警告僱主要保障僱員的休息休假權利。想不到幾年後，一星期應工作幾多小時再度引起爭議，不單止是最受影響、處於金字塔底部的勞動階層，連不少企業高管，亦積極參與討論。

掀起爭論的原因，是印度富豪穆爾蒂 (N. R. Narayana Murthy) 在一個訪談節目中，建議印度年輕人應該一周工作70小時，引起商界譁然。利申，恕我才疏學淺，在看到相關報道前，我確實不知道這位Murthy先生是誰，更連他有份創立的印度科企Infosys也不太認識。Research過後，自然明白其言論引起廣泛討論的原因，除了因為內容有違普通人的正常標準外，也因為他的另一個身份，是英國首相辛偉誠的外父。為了方便討論，下文就簡稱他為外父吧。

要知道網民總愛斷章取義，為免「屈」了外父，筆者盡了Fact Check責任，嘗試看看外父言論的全文。外父說，印度是全球工作生產效率 (Work Productivity) 最低的地方之一，除非能夠減少政府內的貪污，以及因官僚主義而導致的決策延誤，否則印度無法與其他國家競爭；但他隨即話鋒一轉，說因此 (原句是Therefore)，他要求印度年輕人可以說「這是我的國家，我希望一星期工作70小時！」。

以愛國之名去做些甚麼？這種說法是不是很熟口熟面？不過要替外父澄清的，是雖然他的言論，或多或少帶點Old Seafood訓斥年輕人的意味，但他原意不是以「我食鹽多過你食米」的口吻，指令年輕人應該要做些甚麼，而是希望他們自發要求自己去做些甚麼。

要提高生產力，在勞動密集型的行業，增加工作時數確實是不二法門。想像回到誠哥穿膠花的年代，穿膠花的時間越多，穿到的數量也自然越多，這是肯定的；但人畢竟不是機械人，人會疲倦亦會悶，當長時間做著相同的工作，效率自然會降低，例如穿膠花，剛開始時可能2、3分鐘就穿到一支，但到三四小時後，效率就會減慢到5、6分鐘也未必穿到一支，這就延伸到生產效率的問題。生產力和生產效率的分別，相信做生意經驗如此豐富的外父，不會傻傻分不清。若果「年輕人應要求自己每周工作70小時」的說話，是由曾被人形容經營「血汗工廠」、勞動密集產業的郭台銘說出來，大家或許未必會感到很意外；但作為科企創辦人的外父，見證過科技如何改善生活，卻仍然糾纏於工時而非效率，就實在令人有點摸不著頭腦。

同一套模式，不能在所有企業的所有崗位適用，這是必然的。將科技套用在工作上，不正是為了減少人的投入、人為錯誤，從而提高效率，以帶來更大的回報？或許外父的意思，其實是想勉勵年輕人再勤力工作些，這個初心並沒有錯，但利用工時作為勤力的指標，卻明顯不合時宜。對於需要勞動密集型的工序，不少已由於科技進步而逐步被取代，而且怎勤力，也及不上機器般鐵打；怎謹慎，也及不上電腦般精準。與其要求員工增加工時，倒不如投入更多在R&D身上。對於Project Base或目標為本的工種，對工時數目作要求就更可笑，只要負責的工作能夠在時限內完成，又或跑數的成功交到數，工時長短重要嗎？

可能外父在印度國內實在太德高望重，他的言論引起坊間猛烈抨擊後，已有部分印度名人衝出來為他「洗白」。先有某印度知名企業家說外父的70小時工作論，並不局限為公司工作，自我增值的時間亦包括在內，例如一周有40小時為公司工作，30小時是替自己提升知識或學習技能，從以在職場上更進一步，但感覺上似乎是解釋只為掩飾。

其後更有外父的妻子，即是外母衝出來現身說法，說外父以身作側，一星期豈止工作70小時，甚至是80至90小時！但外母說法卻引來更大的質疑，就當外父一星期做足7日，一周工作90小時，代表每天也要工作接近13小時，給予外間的感覺是，既「吹水」又「倚老賣老」，一副「而家啲後生真係唔捱得」的姿態，不單沒有緩解網軍的攻勢，更為後續攻擊提供更多養分，可說是教科書式的「越描越黑」關公災難。

不過聯想到外父的地位，一星期工作90小時，又未必一定是假。外父既是企業創辦人，亦是前CEO，想想閣下任職的公司，高層們每天都做些甚麼？開會、開會和開會。作為決策者，高層總有數之不盡的會議要開，當中很大部分時間都是聽下屬匯報經營狀況，肉身雖然留在座位上，但早已魂遊太虛又誰知道？甚至在席間睡著了，下屬又會夠膽提醒甚至挑戰最高掌舵人嗎？你問問以在議會睡覺而知名的黃定光及馬逢國，他們肯定也將在議事廳睡覺的時間，計算在自己的工作時間內。

高層的工作性質，亦從來不能與落手落腳「揼石仔」的下屬，以工作時數來直接比較。就以商場經理及掃地阿姐為例，商場經理向阿姐下達掃地命令後，回到辦公室看文件，閒時可拿起手機看面書，甚至閉目養神。阿姐掃地掃足3小時後，經理才出來審查地方是否清潔。阿姐工作3小時，經理也聲稱自己工作了3小時，但辛苦程度卻不可以同日而語，直接比較公平嗎？還有就是作為企業管理層，出差是常事，舟車勞頓，每星期可能也有十幾二十小時身處航班上，這肯定亦計算在工時內。管理層可以輕鬆地說自己每周工作70、80甚至90小時，但如果要你紆尊降貴去做下屬的Operation Task，並且每周去做90小時，你覺得自己做到嗎？

這陣子，人人也說ESG，甚至Bloomberg機的企業版面上，也加入了ESG的分頁。搜尋外父有份創立的科企Infosys，無論是Bloomberg的ESG評分，抑或是MSCI Rating，外父公司也比同業高出不少。然而有否要求員工過度加班，僱員工時是否合理，也是ESG中，S的重要指標之一。諷刺的是，建議年輕人要擁抱886、996工作制的企業創辦人，根據Bloomberg分頁的資料，其創辦的公司竟然也跟風外國企業，簽署了《反現代奴隸制聲明》 (“Modern Slavery Statement”)，這是否典型的「講一套、做一套」？

羅仕揚