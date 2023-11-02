達美航空指出，雖然現時尚未回復所有產能，惟認為現時是時候就集團的預算及架構進行調整，以達到集團目標，包括調整員工配置以支持這些變化。

達美航空沒有詳細交代裁減的職位數目，惟發言人表示屬公司和管理職位的「小調整」，機師、空服員等前線員工將不受影響。

其他報道

渣打保持最優惠利率不變 四大行均已公布不加息

醫思健康︰王家琦辭任執董、首席策略總監及首席投資總監

中銀港元最優惠利率維持5.875厘不變

滬深三大指數收市向下 滬指以近日中低位收市

財庫局：明年底前推新綜合基金平台 由港交所開發及營運

證監會蔡鳳儀：新綜合基金平台增產品透明度

許正宇：推動數字人民幣在港零售結算 方便內地旅客

人行外管局：因城實施差別化住房信貸政策

人行外管局：擴大金融高水平雙向開放 鞏固香港國際金融中心地位

大華銀行第三季多賺5%至86億元 淨息差擴14基點

【有片：埋身擊】比特幣以太幣或進一步挑戰高位 宜繼續持有

傳將總部從海南遷至北京 海航發聲明否認