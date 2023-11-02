財經事務及庫務局今日公布一系列促進香港金融科技發展的主要措施，當中包括推出新的綜合基金平台，將由港交所（0388）開發和營運，首階段擬在2024年底前籌備推出。

港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，建立這個新的零售基金綜合平台是港交所連接資本與機遇戰略的一部分，期望這個平台能夠有助擴闊香港的基金分銷網絡，讓投資者可以用更低的成本、從更廣泛的分銷渠道、選擇更豐富的基金產品。

基金平台初期將以「企業對企業」的模式提供服務，由三個主要部分組成，包括通訊中心即連接基金分銷生態系統中不同參與者（例如基金經理和分銷商）的集中網絡，以促成交易；業務平台發揮涵蓋認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能；以及資訊平台，以幫助投資者獲得更豐富的資訊，提高基金投資選擇的透明度。

港交所目前正在評估綜合基金平台的營運模式和結構，並會繼續與政府、證監會和其他持份者就平台的開發密切合作，計劃在未來幾個月內確定平台的設計和開發框架。

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