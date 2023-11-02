期內集團收益按年增長1%至116.92億元，主要受惠公司加快向資訊及通訊科技轉型及批發國際直撥電話的收益增加，推動企業方案收 入增長9%至48.25億元；新冠病毒疫情期間辦公電腦設備需求高漲，惟其後整體下跌，以致企業方案相關產品收益按年減少18%至19.34億元。經調整EBITDA減少12%至22.9億元， 主要受網絡成本及銷售成本增加影響。

香港寬頻的企業客跌4%至10.1萬戶，住宅用戶方面，話音用戶跌11%至38.6萬戶，寬頻用戶升3%至92萬戶，住宅ARPU跌3%至179元。

於8月31日，集團共有4428名永久全職員工，按年減少9%。

其他報道

中國國安部警告「唱空者」妄圖引發金融動盪 將依法懲治危害金融國安犯罪活動

全日沽空金額增0.49% 盈富沽空增20%

達美航空據報將裁減部分員工 惟機師、空姐等前線職員不受影響

渣打香港伙G+D完成數碼港元離線支付測試

港交所蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡

恒指收市升幅收窄至128點 科指升1.6% A股倒跌南水轉流入

渣打保持最優惠利率不變 四大行均已公布不加息

醫思健康︰王家琦辭任執董、首席策略總監及首席投資總監

中銀港元最優惠利率維持5.875厘不變

滬深三大指數收市向下 滬指以近日中低位收市

財庫局：明年底前推新綜合基金平台 由港交所開發及營運

證監會蔡鳳儀：新綜合基金平台增產品透明度

許正宇：推動數字人民幣在港零售結算 方便內地旅客

人行外管局：因城實施差別化住房信貸政策

人行外管局：擴大金融高水平雙向開放 鞏固香港國際金融中心地位

大華銀行第三季多賺5%至86億元 淨息差擴14基點

【有片：埋身擊】比特幣以太幣或進一步挑戰高位 宜繼續持有

傳將總部從海南遷至北京 海航發聲明否認

半日沽空金額增14% 盈富沽空增83%

星資FOMO Pay取得港MSO牌照 擬在港拓支付和匯款服務

匯豐維持5.875厘最優惠利率

恒指半日升206點 科指升2.2% 領展升6.2%

安本預期聯儲局明年將繼續維持息率不變