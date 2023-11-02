香港寬頻（1310）公布截至8月底止全年業績由盈轉虧，虧損12.67億元，前一年度盈利5.53億元，虧損原因包括融資成本增加194%（即7.02億元），以及商譽非現金減值12億元，經調整淨利潤大跌78%至1.94億元，末期股息維持每股20仙，即全年派付股息每股40仙，按年減少33%，若以11月1日的收市價2.73元計，相當於股息率15%。
期內集團收益按年增長1%至116.92億元，主要受惠公司加快向資訊及通訊科技轉型及批發國際直撥電話的收益增加，推動企業方案收 入增長9%至48.25億元；新冠病毒疫情期間辦公電腦設備需求高漲，惟其後整體下跌，以致企業方案相關產品收益按年減少18%至19.34億元。經調整EBITDA減少12%至22.9億元， 主要受網絡成本及銷售成本增加影響。
香港寬頻的企業客跌4%至10.1萬戶，住宅用戶方面，話音用戶跌11%至38.6萬戶，寬頻用戶升3%至92萬戶，住宅ARPU跌3%至179元。
於8月31日，集團共有4428名永久全職員工，按年減少9%。
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