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新世界股東大比數通過出售新創建逾六成股權

新世界發展（0017）今早舉行股東特別大會，就出售新創建（0659）60.57%股權予周大福企業，套現近218億元的主要及關連交易，進行表決。最終以出席票99.35%即近5.15億股、反對票0.65%近338.99萬股，大比數通過出售交易。

在今早股東會內，集團主席鄭家純缺席會議，執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦未有現身。大會由執行董事薛南海主持，並擔任大會主席。非執行副主席杜惠愷則現身大會。現場所見，在場股東未見提問，並在薛南海及過戶處代表宣讀投票流程，便直接進行投票。作為新世界大股東的周大福企業及鄭家成員，均依例在會內放棄投票。整場股東特別大會只需約20分鐘便告結束。

在今次股東特別大會通過出售新創建的交易後，新世界將於下周四將手上的新創建股份提呈及接納周大福企業每股9.15元的收購要約，料要約涉及的交易將於11月20日完成。完成交易後，新世界將會淨套現217.54億元。新世界的股份繼而將於11月23日除權買賣，並將於12月20日派付每股末期息0.3元的同時，同步派發每股特別股息1.59元。完成派特特別息後，在新世界持股45.24%的周大福企業，將獲派回18.1億元，因此其從收購新創建的交易中，淨出資調低至199.9億元。周企亦另可從新世界方面收購近3.42億元股息。

至於新世界方面，雖然其將出售新創建，仍有權自新創建收取末期息每股0.31元。以新世界在新創建持股60.57%而言，亦可繼續收取新創建末期息近7.38億元。

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