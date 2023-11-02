內房旺季「金九銀十」再令市場失望，券商銀河聯昌報告指出，據克而瑞預期10月份內地25大發展商的合約銷售按月僅升1%，反映了8月底宣布的救樓市措施效果遞減，受中國經濟表現乏力影響，買樓人士揮之不去對樓價持續下跌的預期，仍在猶豫是否置業。
銀河聯昌證券的中國和香港研究主管鄭懷武指，據克而瑞指10月份銷量可能會按年下跌32%，反映整體購房者情緒仍然疲弱。該行觀察到，財務狀況良好的開發商在10月份繼續跑贏大市，23間國企內房中，包括中海外（0688）、華潤置地（1109）及綠城（3900）等繼續跑出﹔而優質民營開發商龍湖（0960）及萬科（2202）的銷售則按年持平%至跌28%。
部分陷入困境的內房銷售表現正面，錄得按月增長，但主要因基數較低，這些內房去年10月份銷售大多錄得30-80%的按年跌幅，是明顯低於及弱於同行。
鄭懷武指，在碧桂園（2007）違約後，內房商的流動性問題再次引起關注，相信近期的政策未足以改變買樓人士對樓價進一步下行的預期。鄭懷武又相信，若內房的銷售未能重拾正軌，將令其流動性更加惡化，並影響經濟復蘇及社會穩定，這可能會推動監管機構推出更多措施拯救板塊。
該行認為，可能的措施包括滿足民間開發商的融資需求、進一步刺激住房需求的政策等。
該行基於政策支持行業，維持對行業「增持」評級，鑑於行業銷售不溫不火，認為投資者應短線保持防守心態。該行推薦國企華潤置地、中海外。民企則推薦流動性風險較低的龍湖。
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