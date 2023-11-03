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道指升564點 標指創半年最大升幅 蘋果績後跌逾3%

美債息上升，倒掛擴闊，美股上升，標指創半年最大升幅。美股延續儲局議息後的升勢，市場觀望今晚公布的非農就業數據料增強利率見頂預期。蘋果營收連續四個季度下滑，持續時間創2001年以來最長，大中華區收入低於預測，蘋果收市升2.1%，盤後因業績不佳而下挫逾3%。

道瓊斯工業平均指數收漲564點，升幅1.7%，報33839點。標普500指數收漲79點，升幅1.89%，報4317點。納斯達克綜合指數收漲232點，或1.79%，報13294點。

家得寶升2.76%，報294.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而Travelers跌0.19%，報168.95元，拖累道指2點。

科技股方面，蘋果收市報177.57元，升2.06%，谷歌母公司Alphabet收市報127.49元，升0.82%，亞馬遜收市報138.07元，升0.78%，Facebook收市報310.87元，跌0.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.59%，報443點。德國DAX指數收漲1.48%，報15143點；法國CAC 40指數漲1.85%，報7060點；英國富時100指數收漲1.42%，報7446點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.05%，報6267點。

美國2年期債息曾升最多1.09%，是10月30日後最大升幅，當日升幅為1.33%。高見4.9976厘，是11月1日5.0832厘後最高。收市報4.9893厘，是10月31日後收市新高，當日報5.0873厘。

美國10年期債息曾跌最多2.33%，是11月1日後最大跌幅，當日跌幅為4.03%。低見4.6237厘，是10月13日4.5835厘後最低。收市報4.659厘，是10月13日後收市新低，當日報4.6124厘。連跌兩日，累計0.2717厘，對上一次連續兩日是10月27日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至34.071基點，是10月18日38.167基點後最闊。收市報33.445基點，是10月17日後收市最闊，當日報37.75基點。連續兩日擴闊，累計17.365基點，對上一次連續2日是10月24日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至83.44基點，是10月16日87.479基點後最闊。收市報77.556基點，是10月16日後收市最闊，當日報80.1基點。連續兩日擴闊，累計23.089基點，對上一次連續兩日是10月27日。

道指曾升最多1.74%，是10月30日後最大升幅，當日升幅為1.81%。高見33852.96點，是10月18日33991.51點後最高。收市報33839.08點，是10月17日後收市新高，當日報33997.65點。連升4日，累計升1421.49點，對上一次連升4日是10月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月9日。

標指曾升最多1.93%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4319.72點，是10月19日4339.54點後最高。收市報4317.78點，是10月17日後收市新高，當日報4373.2點。連升4日，累計升200.41點，對上一次連升4日是10月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月11日。

納指曾升最多1.84%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見13302.18點，是10月19日13404.73點後最高。收市報13294.19點，是10月18日後收市新高，當日報13314.3點。連升5日，累計升698.58點，對上一次連升5日是8月31日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月11日。

 

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