個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.08%，折合報291.73元；阿里巴巴（9988）升1.35%，折合報81.59元；美團（3690）升1.51%，折合報109.63元；匯控（0005）升1.65%，折合報57.94元；建行（0939）升0.21%，折合報4.5元。

道期現跌0.041%；標期現跌0.16%；納期現跌0.36%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.06%。

VIX指數隔晚跌7.17%或1.21點，報15.66點。

紐油現升0.15%或0.13美元，報82.59美元；布油現升0.09%或0.08美元，報86.93美元；金價現跌0.01%或0.29美元，報1985.49美元；LME 銅期貨隔晚升0.41%或33.5美元，報8143美元。美國10年期債息現跌1.58%或0.0751厘，報4.659厘。

今日焦點股份可留意：

兩間公司最快今日公布業績，包括，中國心連心化肥（1866）及首程控股（0697）。

友寶（2429）今日上市，定價10.35元。

百勝中國（9987）增10億美元回購額度，總回購額度增至18億美元。

龍光集團（3380）正探索境外債轉股。

強泰（1395）大股東陳進強為首公司2635萬購主席14%持股，每股溢價六成免全購。

佳兆業（1638）旗下公司被強制執行36億人幣，累計被執行144億兼落入老賴名單。

汽車之家（2518）第三季多賺14%。

花旗料11月澳門賭收160億，按月跌近18%。

金融壹帳通（6638）聯席總經理陳蓉辭任。

香港寬頻（1310）全年轉蝕12.7億，末期息維持20仙。香港寬頻：目前借貸浮息定息比例各一半，屬安全做法。

小米（1810）早前發布的小米14被指有過熱問題，雷軍回應：或與系統後台更新有關。

新世界（0017）股東大比數通過出售新創建逾六成股權。

九毛九（9922）計劃以最高1.5億元進行回購。

大成食品（3999）首三季純利6660萬人幣。

港交所（0388）蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡。

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