首三季新業務價值增長36%，至30.23億美元，新業務價值利潤率跌5.3個百分點至50.9%，年化新保費增51%至59.22億美元。

友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，「第三季再創佳績，締造卓越的新業務價值業績。這是本集團錄得歷來最高的第三季新業務價值，反映在疫情後市場對我們的產品和服務需求殷切。我們延續上半年非常強勁的表現，作為主要增長引擎的中國內地、香港、東盟和印度業務均進一步實現雙位數字增長，推動本集團整體新業務價值上升35%」。

友邦保險中國業務持續受惠於內地疫情後重新開放，業務表現較上半年升勢加快，第三季新業務價值增長超過20%。

香港業務相對去年的強勁基數稍為回落，但內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

泰國業務在較高的銷售額及較有利的產品組合支持下，延續上半年的強勁動力，在2023年第

三季實現卓越的新業務價值增長。

新加坡和馬來西亞的業務均錄得新業務價值增長。

越南的壽險行業持續受負面消費者情緒所影響。不包括越南，其他市場取得新業務價值增

長，由為該分部帶來最大貢獻的印度業務，以及菲律賓業務兩者的強勁雙位數字新業務價值增長所帶動。於印度的Tata AIA Life在其專屬代理業務帶動下取得卓越佳績，並在印度私營壽險公司中排名第三。東盟整體業務取得雙位數字的新業務價值增長。

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