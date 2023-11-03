moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

友邦：第三季新業務價值增長35%

友邦（1299）公布，第三季新業務價值增長35%至9.94億美元，內地、香港、東盟和印度業務均取得雙位數字的新業務價值增長。年化新保費增加54%至19.38億美元，新業務價值利潤率按年跌7個百分點，達51.2%，較2023年上半年則上升。

首三季新業務價值增長36%，至30.23億美元，新業務價值利潤率跌5.3個百分點至50.9%，年化新保費增51%至59.22億美元。

友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，「第三季再創佳績，締造卓越的新業務價值業績。這是本集團錄得歷來最高的第三季新業務價值，反映在疫情後市場對我們的產品和服務需求殷切。我們延續上半年非常強勁的表現，作為主要增長引擎的中國內地、香港、東盟和印度業務均進一步實現雙位數字增長，推動本集團整體新業務價值上升35%」。

友邦保險中國業務持續受惠於內地疫情後重新開放，業務表現較上半年升勢加快，第三季新業務價值增長超過20%。

香港業務相對去年的強勁基數稍為回落，但內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

泰國業務在較高的銷售額及較有利的產品組合支持下，延續上半年的強勁動力，在2023年第

三季實現卓越的新業務價值增長。

新加坡和馬來西亞的業務均錄得新業務價值增長。

越南的壽險行業持續受負面消費者情緒所影響。不包括越南，其他市場取得新業務價值增

長，由為該分部帶來最大貢獻的印度業務，以及菲律賓業務兩者的強勁雙位數字新業務價值增長所帶動。於印度的Tata AIA Life在其專屬代理業務帶動下取得卓越佳績，並在印度私營壽險公司中排名第三。東盟整體業務取得雙位數字的新業務價值增長。

 

其他報道

港股ADR升162點 夜期高水224點 友寶上市

蘋果收入連降四季 內地收入降兼遜預期 本季展望欠積極

道指升564點 標指創半年最大升幅 蘋果績後跌逾3%

北水增持國美 減持普達特科技