恒指今早高開175點或1.02%，報17405點，大市成交金額12億元；國指今早高開61點或1.05%，報5972點。恒生科技指數開市報3865點，升1.38%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為9.59%，下跌為1.79%，無升跌為88.61%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。電能實業（0006）、新奧（2688）、中升（0881）拖累大市。
藍籌64隻升，7隻下跌，9隻無升跌。領展（0823）升2.88%，報39.35元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.27%，報17.48元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報64.85元，升4.85%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報258.4元，跌0.84%。
恒指上試20天線(17450.22點)。科指上試50天線(3927.76點)。
友邦（1299）：第三季新業務價值增長35%。開市報69.2元，升1.32%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）開市報3.45元，升0.88%。首程控股（0697）。無成交，報1.31元。
友寶（2429）今日上市，定價10.35元。開市報12.5元，升20.77%。
百勝中國（9987）增10億美元回購額度，總回購額度增至18億美元。開市報358.2元，升2.34%。
龍光集團（3380）正探索境外債轉股。開市報0.74元，升2.78%。
強泰（1395）大股東陳進強為首公司2635萬購主席14%持股，每股溢價六成免全購。無成交，報0.106元。
佳兆業（1638）旗下公司被強制執行36億人幣，累計被執行144億兼落入老賴名單。無成交，報0.189元。
汽車之家（2518）第三季多賺14%。無成交，報51.7元。
花旗料11月澳門賭收160億，按月跌近18%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.29元。美高梅中國（2282）無成交，報9.47元。澳博（0880）無成交，報2.64元。永利澳門（1128）無成交，報6.85元。銀河娛樂（0027）開市報43.8元，升0.46%。金沙中國（1928）開市報20.9元，升1.21%。
金融壹賬通（6638）聯席總經理陳蓉辭任。無成交，報0.72元。
香港寬頻（1310）全年轉蝕12.7億，末期息維持20仙。香港寬頻：目前借貸浮息定息比例各一半，屬安全做法。開市報3.16元，升8.22%。
小米（1810）早前發布的小米14被指有過熱問題，雷軍回應：或與系統後台更新有關。創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.33%。
新世界（0017）股東大比數通過出售新創建逾六成股權。開市報15.16元，升1.88%。
九毛九（9922）計劃以最高1.5億元進行回購。開市報8.1元，升1.89%。
大成食品（3999）首三季純利6660萬人幣。無成交，報0.66元。
港交所（0388）蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡。開市報278元，升0.87%。
破頂股包括，小米（1810）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.33%；新創建集團（0659）創52周高，見9.4元，開市報9.4元，升1.08%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.33%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.33%。
創52周低，其中包括，中升（0881）低見17.48元，開市報17.48元，跌4.27%；中升控股（0881）低見17.48元，開市報17.48元，跌4.27%。
異動股
上升異動股，包括，友寶（2429）開市報12.5元，升20.77%；齊家控股（8395）開市報0.83元，升13.7%；TOPSTANDARDCORP（8510）開市報0.018元，升12.5%；萬勵達（8482）開市報0.08元，升11.11%；裕承科金（0279）開市報0.032元，升10.34%；盈滙企業控股（2195）開市報0.239元，升8.64%；香港寬頻（1310）開市報3.16元，升8.22%；開源控股（1215）開市報0.015元，升7.14%；青島控股（0499）開市報0.082元，升6.49%；天譽置業（0059）開市報0.017元，升6.25%；恒大（3333）開市報0.222元，升6.22%。
下跌異動股，包括，世紀集團國際（2113）開市報0.05元，跌12.28%；檸萌影視（9857）開市報8.95元，跌6.77%；中國天化工（0362）開市報0.117元，跌6.4%；源宇宙教育（1082）開市報1.77元，跌4.32%；中升（0881）見52周低17.48元，開市報17.48元，跌4.27%；美捷滙控股（1389）開市報0.023元，跌4.17%；中寶新材（2439）開市報1.39元，跌2.8%；東吳水泥（0695）開市報3元，跌2.28%；業聚醫療（6929）開市報8.03元，跌2.19%。
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