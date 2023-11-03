恒指今早高開175點或1.02%，報17405點，大市成交金額12億元；國指今早高開61點或1.05%，報5972點。恒生科技指數開市報3865點，升1.38%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為9.59%，下跌為1.79%，無升跌為88.61%。