港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌3.07點子至4.85214%，是9月12日後最低，當日報4.61935%。對上一次由升轉跌是10月31日，當日拆息報4.9047%。
港元現報7.8246元升值3點子，曾貶值最多7點子，報7.8256元，亦曾升值最多9點子，報7.824元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.5點子至4.38048%，是2023年10月27日後最低；1星期HIBOR跌3.16點子至4.62375%；2星期HIBOR跌6.6點子至4.67411%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.03點子至5.22845%；6個月期HIBOR跌0.14點子至5.31976%；12個月期HIBOR跌0.11點子至5.47202%。
美元指數現報106.112貶值0.012點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43719%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5616%，連續2日擴闊，利差是2023年10月19日後最闊，當日差距為-0.5878%。
對上一次連續2日擴闊，是2023年10月19日，當日利差報-0.5878%。
其他報道
深圳搶人才 孫玉菡：港有自己優勢 唔一定要學人 無意為外來人才提供住屋資助