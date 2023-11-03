moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升356點 創兩周高 南水流入增1.5倍 友寶上市半日升37%

美股隔晚大升，延續聯儲局議息後升勢，亞股跟隨，A股、港股高開後反覆上升，港股三大指數均創逾兩周高。

恒指今早高開175點，高位升420點，低位升122點，高低波幅299點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為34.04%，下跌為15.95%，無升跌為50%。

恒指半日升356點或2.07%，報17586點，大市成交金額482億元；國指升109點或1.85%，報6020點。恒生科技指數收報3901點，升2.31%。

藍籌股成交金額200.53億元，佔大市成交41.6%；科指成份股成交金額114.97億元，佔大市成交23.85%；國指成份股成交金額163.66億元，佔大市成交33.95%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.02%，至76.79億元，佔大市成交15.92%。牛熊證成交金額28.82億元，減少26.09%；窩輪成交金額47.96億元，增加1.4%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。紫金礦業（2899）、潤地（1109）、萬洲（0288）拖累大市。

藍籌74隻升，6隻下跌，0隻無升跌。中生製藥（1177）升7.12%，收報3.31元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.17%，收報11.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.32元，升6.39%；跌幅最大的是攜程（9961）收報257.6元，跌1.15%。

恒指升穿20天線(17459.27點)，上試50天線(17760.88點)。科指上試50天線(3928.48點)。

北水南下合計淨流入2.87億元，較上日減少69.46%，連續第7日流入，累計流入122.83億元，對上一次連續7日淨流入是10月11日。南水北上合計淨流入68.42億元人民幣，較上日增加155.12%，連續第2日流入，累計流入95.23億元。

友邦（1299）：第三季新業務價值增長35%。收報70.6元，升3.37%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）收報3.42元，無升跌。

首程控股（0697）。收報1.33元，升1.53%。

友寶（2429）今日上市，定價10.35元。收報14.26元，升37.78%。曾升最多40.48%，高見14.54元。

百勝中國（9987）增10億美元回購額度，總回購額度增至18億美元。收報363元，升3.71%。

龍光集團（3380）正探索境外債轉股。收報0.73元，升1.39%。

強泰（1395）大股東陳進強為首公司2635萬購主席14%持股，每股溢價六成免全購。收報0.106元，無升跌。

佳兆業（1638）旗下公司被強制執行36億人幣，累計被執行144億兼落入老賴名單。收報0.19元，升0.53%。

汽車之家（2518）第三季多賺14%。收報52.2元，升0.97%。

花旗料11月澳門賭收160億，按月跌近18%。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.41元，升2.27%。美高梅中國（2282）收報9.75元，升2.96%。澳博（0880）收報2.71元，升2.65%。永利澳門（1128）收報7.05元，升2.92%。銀河娛樂（0027）收報44.5元，升2.06%。金沙中國（1928）收報21.55元，升4.36%。

金融壹帳通（6638）聯席總經理陳蓉辭任。收報0.74元，升2.78%。

香港寬頻（1310）全年轉蝕12.7億，末期息維持20仙。香港寬頻：目前借貸浮息定息比例各一半，屬安全做法。收報3.55元，升21.58%。

小米（1810）早前發布的小米14被指有過熱問題，雷軍回應：或與系統後台更新有關。創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%。

新世界（0017）股東大比數通過出售新創建逾六成股權。收報15.54元，升4.44%。

九毛九（9922）計劃以最高1.5億元進行回購。收報8.12元，升2.14%。

大成食品（3999）首三季純利6660萬人幣。收報0.66元，無升跌。

港交所（0388）蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡。收報283元，升2.69%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.58元，收報5.47元，跌0.36%；亞東集團（1795）創上市新高，見4.55元，收報4.3元，升0.47%；小米集團-W（81810）創上市新高，見14.26元，收報14.26元，升1.13%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1087.3元，收報1086.7元，跌0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見540.4元，收報540.4元，升0.36%；小米（1810）創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%；新創建集團（0659）創52周高，見9.42元，收報9.42元，升1.29%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升10.53%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.6元，收報6.24元，跌0.32%；奇點國際（1280）創52周高，見1.7元，收報1.6元，無升跌；德林控股（1709）創52周高，見4.42元，收報4.38元，升2.58%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，楓葉教育（1317）低見0.3元，收報0.3元，跌21.05%；世界華文媒體（0685）低見0.185元，收報0.201元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.42元，收報0.425元，無升跌；中港石油（0632）低見0.063元，收報0.069元，跌5.48%；中國錢包（0802）低見0.038元，收報0.038元，跌20.83%；順騰國際控股（0932）低見0.052元，收報0.058元，跌3.33%；民銀資本（1141）低見0.405元，收報0.405元，跌1.22%；慕尚集團控股（1817）低見1.13元，收報1.13元，跌12.4%；海鑫集團（1850）低見0.42元，收報0.46元，跌4.17%；帝王實業控股（1950）低見0.23元，收報0.237元，跌1.66%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，經濟日報（0423）低見0.97元，收報0.99元，升1.02%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；中升（0881）低見17.48元，收報19.46元，升6.57%；洛陽玻璃（1108）低見3.76元，收報3.86元，升2.66%；漢國置業（0160）低見1.65元，收報1.68元，升1.2%；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.12元，升0.33%；TST PROPERTIES（0247）低見17.88元，收報18元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.136元，收報0.136元，無升跌；五菱汽車（0305）低見0.51元，收報0.53元，升3.92%；經濟日報集團（0423）低見0.97元，收報0.99元，升1.02%。

異動股

上升異動股，包括，TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.04元，升150%；中國金融發展（3623）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升73.13%；南戈壁（1878）收報1.03元，升53.73%；裕承科金（0279）收報0.044元，升51.72%；佳兆業健康（0876）收報0.059元，升43.9%；友寶（2429）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報14.26元，升37.78%；未來發展控股（1259）收報0.023元，升27.78%；盛諾集團（1418）收報0.085元，升25%；綜合環保集團（0923）收報0.042元，升23.53%。

下跌異動股，包括，華泰瑞銀（8006）收報0.175元，跌30%；滄海控股（2017）收報0.25元，跌21.88%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌21.05%；金輪天地控股（1232）收報0.034元，跌20.93%；中國錢包（0802）創上市新低，見0.038元，收報0.038元，跌20.83%；梁志天設計集團（2262）收報0.093元，跌19.13%；現代健康科技（0919）收報0.108元，跌18.8%；舍圖控股（8392）創上市新低，見0.032元，收報0.032元，跌17.95%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.055元，跌16.67%；朗詩（0106）收報0.063元，跌14.86%。

其他報道

港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌 見兩個月低

財新中國10月服務業PMI回升 遜預期 就業連續兩個月收縮

深圳搶人才 孫玉菡：港有自己優勢 唔一定要學人 無意為外來人才提供住屋資助

積金評級：10月MPF投資虧損2.56% 人均蝕5900元

UAW稱或許會在談判桌上與談Tesla馬斯克見面

恒指高開175點 科指升1.3% 友寶上市升20%

友邦：第三季新業務價值增長35%

港股ADR升162點 夜期高水224點 友寶上市

蘋果收入連降四季 內地收入降兼遜預期 本季展望欠積極

道指升564點 標指創半年最大升幅 蘋果績後跌逾3%

北水增持國美 減持普達特科技