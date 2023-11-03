美股隔晚大升，延續聯儲局議息後升勢，亞股跟隨，A股、港股高開後反覆上升，港股三大指數均創逾兩周高。
恒指今早高開175點，高位升420點，低位升122點，高低波幅299點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為34.04%，下跌為15.95%，無升跌為50%。
恒指半日升356點或2.07%，報17586點，大市成交金額482億元；國指升109點或1.85%，報6020點。恒生科技指數收報3901點，升2.31%。
藍籌股成交金額200.53億元，佔大市成交41.6%；科指成份股成交金額114.97億元，佔大市成交23.85%；國指成份股成交金額163.66億元，佔大市成交33.95%。
24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.02%，至76.79億元，佔大市成交15.92%。牛熊證成交金額28.82億元，減少26.09%；窩輪成交金額47.96億元，增加1.4%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。紫金礦業（2899）、潤地（1109）、萬洲（0288）拖累大市。
藍籌74隻升，6隻下跌，0隻無升跌。中生製藥（1177）升7.12%，收報3.31元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.17%，收報11.86元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.32元，升6.39%；跌幅最大的是攜程（9961）收報257.6元，跌1.15%。
恒指升穿20天線(17459.27點)，上試50天線(17760.88點)。科指上試50天線(3928.48點)。
北水南下合計淨流入2.87億元，較上日減少69.46%，連續第7日流入，累計流入122.83億元，對上一次連續7日淨流入是10月11日。南水北上合計淨流入68.42億元人民幣，較上日增加155.12%，連續第2日流入，累計流入95.23億元。
友邦（1299）：第三季新業務價值增長35%。收報70.6元，升3.37%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）收報3.42元，無升跌。
首程控股（0697）。收報1.33元，升1.53%。
友寶（2429）今日上市，定價10.35元。收報14.26元，升37.78%。曾升最多40.48%，高見14.54元。
百勝中國（9987）增10億美元回購額度，總回購額度增至18億美元。收報363元，升3.71%。
龍光集團（3380）正探索境外債轉股。收報0.73元，升1.39%。
強泰（1395）大股東陳進強為首公司2635萬購主席14%持股，每股溢價六成免全購。收報0.106元，無升跌。
佳兆業（1638）旗下公司被強制執行36億人幣，累計被執行144億兼落入老賴名單。收報0.19元，升0.53%。
汽車之家（2518）第三季多賺14%。收報52.2元，升0.97%。
花旗料11月澳門賭收160億，按月跌近18%。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.41元，升2.27%。美高梅中國（2282）收報9.75元，升2.96%。澳博（0880）收報2.71元，升2.65%。永利澳門（1128）收報7.05元，升2.92%。銀河娛樂（0027）收報44.5元，升2.06%。金沙中國（1928）收報21.55元，升4.36%。
金融壹帳通（6638）聯席總經理陳蓉辭任。收報0.74元，升2.78%。
香港寬頻（1310）全年轉蝕12.7億，末期息維持20仙。香港寬頻：目前借貸浮息定息比例各一半，屬安全做法。收報3.55元，升21.58%。
小米（1810）早前發布的小米14被指有過熱問題，雷軍回應：或與系統後台更新有關。創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%。
新世界（0017）股東大比數通過出售新創建逾六成股權。收報15.54元，升4.44%。
九毛九（9922）計劃以最高1.5億元進行回購。收報8.12元，升2.14%。
大成食品（3999）首三季純利6660萬人幣。收報0.66元，無升跌。
港交所（0388）蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡。收報283元，升2.69%。
破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.58元，收報5.47元，跌0.36%；亞東集團（1795）創上市新高，見4.55元，收報4.3元，升0.47%；小米集團-W（81810）創上市新高，見14.26元，收報14.26元，升1.13%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1087.3元，收報1086.7元，跌0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見540.4元，收報540.4元，升0.36%；小米（1810）創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%；新創建集團（0659）創52周高，見9.42元，收報9.42元，升1.29%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升10.53%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.6元，收報6.24元，跌0.32%；奇點國際（1280）創52周高，見1.7元，收報1.6元，無升跌；德林控股（1709）創52周高，見4.42元，收報4.38元，升2.58%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見15.3元，收報15.16元，升0.53%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，楓葉教育（1317）低見0.3元，收報0.3元，跌21.05%；世界華文媒體（0685）低見0.185元，收報0.201元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.42元，收報0.425元，無升跌；中港石油（0632）低見0.063元，收報0.069元，跌5.48%；中國錢包（0802）低見0.038元，收報0.038元，跌20.83%；順騰國際控股（0932）低見0.052元，收報0.058元，跌3.33%；民銀資本（1141）低見0.405元，收報0.405元，跌1.22%；慕尚集團控股（1817）低見1.13元，收報1.13元，跌12.4%；海鑫集團（1850）低見0.42元，收報0.46元，跌4.17%；帝王實業控股（1950）低見0.23元，收報0.237元，跌1.66%。
31隻股份創52周低，其中十隻包括，經濟日報（0423）低見0.97元，收報0.99元，升1.02%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；中升（0881）低見17.48元，收報19.46元，升6.57%；洛陽玻璃（1108）低見3.76元，收報3.86元，升2.66%；漢國置業（0160）低見1.65元，收報1.68元，升1.2%；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.12元，升0.33%；TST PROPERTIES（0247）低見17.88元，收報18元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.136元，收報0.136元，無升跌；五菱汽車（0305）低見0.51元，收報0.53元，升3.92%；經濟日報集團（0423）低見0.97元，收報0.99元，升1.02%。
異動股
上升異動股，包括，TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.04元，升150%；中國金融發展（3623）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升73.13%；南戈壁（1878）收報1.03元，升53.73%；裕承科金（0279）收報0.044元，升51.72%；佳兆業健康（0876）收報0.059元，升43.9%；友寶（2429）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報14.26元，升37.78%；未來發展控股（1259）收報0.023元，升27.78%；盛諾集團（1418）收報0.085元，升25%；綜合環保集團（0923）收報0.042元，升23.53%。
下跌異動股，包括，華泰瑞銀（8006）收報0.175元，跌30%；滄海控股（2017）收報0.25元，跌21.88%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌21.05%；金輪天地控股（1232）收報0.034元，跌20.93%；中國錢包（0802）創上市新低，見0.038元，收報0.038元，跌20.83%；梁志天設計集團（2262）收報0.093元，跌19.13%；現代健康科技（0919）收報0.108元，跌18.8%；舍圖控股（8392）創上市新低，見0.032元，收報0.032元，跌17.95%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.055元，跌16.67%；朗詩（0106）收報0.063元，跌14.86%。
其他報道
深圳搶人才 孫玉菡：港有自己優勢 唔一定要學人 無意為外來人才提供住屋資助