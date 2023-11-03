德勤預計港府今年財政年度將錄得1316億元赤字，而截至明年3月31日，料財政儲備將降至7032億元，按年跌18.7%。德勤中國稅務合伙人尹佩儀表示，其計算準則跟隨政府做法，將發債所得計算成收入在內，而財政司司長陳茂波曾預測今年將發600多億債。
陳茂波曾於上周五（27日）電台節目中預計，今年財政赤字或增至超過1千億元，較年初所預計增一倍多，因其外部經濟環境欠佳，疫後經濟復蘇較想像中慢。
尹佩儀續指，其赤字最後數字將依賴未來幾個月於賣地收入的情况，現時政府於赤柱及金鐘中擁兩幅金額較大的土地有待出售。而政府曾預測今年將放售15幅土地，惟截至目前為止僅出售2幅土地，與早前陳茂波預測本年賣地收入達850億元的目標仍有一段距離。
尹佩儀指，港府於4月至9月間，香港實際得赤字為1777億元，去年同期則為2500多億元，其減少主要原因為政府減少支出，以及發債時間差異所影響。
德勤預計今年下半年利得稅及薪俸稅的收入將會與去年相約，有機會錄輕微升幅；至於物業印花稅及股票印花稅收入難預測，上半年計兩者實際交投量低，而港府先前公布將股票印花稅及物業交易印花稅減辣，有望帶動交投旺，德勤預計兩者印花稅稅收，與去年分別不大。
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