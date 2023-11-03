他指，有關計劃批出貸款合共46.6億元，涉超過5.9萬人， 平均每人貸款額7.85萬元，為其中約三分之一的借款人在失去主 要經常性收入前的每月收入為1.2萬元為或以下。他解釋，有關貸 款計劃是非常時期下的紓困措施，在設計時已考慮到申請審批程序既 要簡便快捷，也要防範濫用，但鑑於貸款申請者為失業人士， 而且無須通過信用評估，計劃推出時以25%作為假設壞帳率。

此外，在貸款管理方面，計劃要求貸款機構需採取措施防止或減少壞 帳所引致的政府財政損失。他指與貸款機構有機制檢視拖欠還款個案 ，如有合理理由相信借款人故意逃避還款責任，會採取必要行動，包 括可能向借款人提出訴訟甚至向法院提交破產呈請。另外，若發現借 款人有涉嫌違法行為，例如懷疑使用虛假文書等， 會與執法機構聯絡跟進。至於個別借款人如因持續失業或傷病等情況 ，出現真正困難而暫時未能還款，貸款機構會與他們商討債務緩解方 案，盡量達致可行的還款安排。

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