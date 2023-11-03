他指，有關計劃批出貸款合共46.6億元，涉超過5.9萬人，平均每人貸款額7.85萬元，為其中約三分之一的借款人在失去主要經常性收入前的每月收入為1.2萬元為或以下。他解釋，有關貸款計劃是非常時期下的紓困措施，在設計時已考慮到申請審批程序既要簡便快捷，也要防範濫用，但鑑於貸款申請者為失業人士，而且無須通過信用評估，計劃推出時以25%作為假設壞帳率。
此外，在貸款管理方面，計劃要求貸款機構需採取措施防止或減少壞帳所引致的政府財政損失。他指與貸款機構有機制檢視拖欠還款個案，如有合理理由相信借款人故意逃避還款責任，會採取必要行動，包括可能向借款人提出訴訟甚至向法院提交破產呈請。另外，若發現借款人有涉嫌違法行為，例如懷疑使用虛假文書等，會與執法機構聯絡跟進。至於個別借款人如因持續失業或傷病等情況，出現真正困難而暫時未能還款，貸款機構會與他們商討債務緩解方案，盡量達致可行的還款安排。
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