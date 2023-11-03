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恒指1個月最大升幅 收市升433點 連升兩周 南水流入1個月最多 友寶上市升40%

市場延續聯儲局議息後升勢，亞股全線向上，港股午後升幅擴大，恒指升幅創1個月最大，三大指數亦創逾兩周即市及收市高，全周計，三大指數連升第二周。A股亦向上，南水流入連續第二日大增，今增加1.6倍至71.08億元，創9月22日後新高，當日報74.92億元。新股友寶（2429）曾升最多44.73%，收市升40.87%。恒指升穿20天線，科指升穿50天線。

恒指今早高開175點，高位升498點，低位升122點，高低波幅377點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為45.16%，下跌為19.34%，無升跌為35.49%。

恒指收市升433點或2.52%，報17664點，大市成交金額909億元，較上日增加27.83%，是10月30日924.72億元成交後最多；國指升141點或2.39%，報6052點。恒生科技指數收報3937點，升3.25%。

藍籌股成交金額437.52億元，佔大市成交48.13%；科指成份股成交金額251.28億元，佔大市成交27.64%；國指成份股成交金額358.9億元，佔大市成交39.48%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.78%，至90.43億元，佔大市成交9.94%。牛熊證成交金額37.16億元，減少4.72%；窩輪成交金額53.27億元，增加12.62%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、紫金礦業（2899）、萬洲（0288）拖累大市。

藍籌75隻升，5隻下跌，0隻無升跌。中生製藥（1177）升8.41%，收報3.35元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌0.96%，收報7.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.48元，升8.04%；跌幅最大的是攜程（9961）收報260.2元，跌0.15%。

恒指升穿20天線(17463.13點)，上試50天線(17762.42點)。科指升穿50天線(3929.19點)。

北水南下合計淨流入11.58億元，較上日增加23.23%，連續第7日流入，累計流入131.54億元，對上一次連續7日淨流入是10月11日。南水北上合計淨流入71.08億元人民幣，較上日增加165.06%，連續第2日流入，累計流入97.9億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.9%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.24%。高見17729.43點，是10月18日17831.18點後最高。收市報17664.12點，是10月18日後收市新高，當日報17732.52點。連升2日，累計升562.34點，對上一次連升2日是10月30日。

科指曾升最多3.58%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為4.96%。高見3949.75點，是10月12日4038.54點後最高。收市報3937.37點，是10月12日後收市新高，當日報4019.05點。連升2日，累計升185點，對上一次連升2日是10月26日。

國指曾升最多2.76%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見6074.38點，是10月18日6126.18點後最高。收市報6052.31點，是10月18日後收市新高，當日報6075.68點。連升2日，累計升192.74點，對上一次連升2日是10月26日。

一周表現

恒指本周累升1.53%或265點，升幅是10月13日後最大，當時收市升幅為1.87%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是9月1日；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升14.73%，其次為小米（1810）及李寧（2331），分別升12.72%及10.64%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌13.1%，其次為攜程（9961）及潤啤（0291），分別跌6.13%及3.53%。

國指本周累升1.23%或73點，升幅是10月27日後最大，當時收市升幅為1.83%；國指連升2周，對上一次連升2周，是9月1日；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升14.73%，其次為小米（1810）及李寧（2331），分別升12.72%及10.64%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌13.1%，其次為攜程（9961）及華潤啤酒（0291），分別跌6.13%及3.53%。

科指本周累升3.45%或131點，升幅是10月27日後最大，當時收市升幅為3.93%；科指連升2周，對上一次連升2周，是9月1日；本周表現最佳的是小米（1810），累升12.72%，其次為萬國數據（9698）及小鵬（9868），分別升9.62%及8.38%。而表現最差的是攜程（9961），累跌6.13%，其次為東方甄選（1797）及美團（3690），分別跌5.4%及1.77%。

午後消息股表現

新創建（0659）擬發行最多20億人幣熊貓債，用於償還離岸債務。創52周高，見9.43元，收報9.41元，升1.18%。

傳蔚來（9866）裁員，總裁秦力洪：各方傳言多有不實。收報61.4元，升5.68%。

今早及隔晚消息股表現

友邦（1299）：第三季新業務價值增長35%。收報70.9元，升3.81%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國心連心化肥（1866）收報3.41元，跌0.29%。

首程控股（0697）。收報1.34元，升2.29%。

友寶（2429）今日上市，定價10.35元。收報14.58元，升40.87%。

百勝中國（9987）增10億美元回購額度，總回購額度增至18億美元。收報368.6元，升5.31%。

龍光集團（3380）正探索境外債轉股。收報0.73元，升1.39%。

強泰（1395）大股東陳進強為首公司2635萬購主席14%持股，每股溢價六成免全購。收報0.106元，無升跌。

佳兆業（1638）旗下公司被強制執行36億人幣，累計被執行144億兼落入老賴名單。收報0.19元，升0.53%。

汽車之家（2518）第三季多賺14%。收報53.45元，升3.38%。

花旗料11月澳門賭收160億，按月跌近18%。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.46元，升3.21%。美高梅中國（2282）收報9.86元，升4.12%。澳博（0880）收報2.73元，升3.41%。永利澳門（1128）收報7.07元，升3.21%。銀河娛樂（0027）收報44.8元，升2.75%。金沙中國（1928）收報21.55元，升4.36%。

金融壹帳通（6638）聯席總經理陳蓉辭任。收報0.74元，升2.78%。

香港寬頻（1310）全年轉蝕12.7億，末期息維持20仙。香港寬頻：目前借貸浮息定息比例各一半，屬安全做法。收報3.45元，升18.15%。

小米（1810）早前發布的小米14被指有過熱問題，雷軍回應：或與系統後台更新有關。創52周高，見15.34元，收報15.24元，升1.06%。

新世界（0017）股東大比數通過出售新創建逾六成股權。收報15.46元，升3.9%。

九毛九（9922）計劃以最高1.5億元進行回購。收報8.35元，升5.03%。

大成食品（3999）首三季純利6660萬人幣。收報0.64元，跌3.03%。

港交所（0388）蘇盈盈：冀新建綜合基金平台助擴闊本港基金分銷網絡。收報285.6元，升3.63%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.58元，收報5.48元，跌0.18%；亞東集團（1795）創上市新高，見4.55元，收報4.24元，跌0.93%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.68元，收報1.63元，升13.99%；小米集團-W（81810）創上市新高，見14.32元，收報14.32元，升1.56%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8568.1元，收報8568.1元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1087.3元，收報1086.7元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1094.9元，收報1094.9元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見540.4元，收報540.4元，升0.36%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見102.15元，收報102.15元，升0.1%；小米（1810）創52周高，見15.34元，收報15.24元，升1.06%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.92元，收報3.92元，升6.81%；南戈壁（1878）創52周高，見1.23元，收報1.12元，升67.16%；科聯系統（0046）創52周高，見2.54元，收報2.53元，升1.2%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，升5.13%；新創建集團（0659）創52周高，見9.43元，收報9.41元，升1.18%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.395元，升3.95%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見15.34元，收報15.24元，升1.06%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.125元，收報0.135元，升5.47%；楓葉教育（1317）低見0.285元，收報0.29元，跌23.68%；世界華文媒體（0685）低見0.185元，收報0.22元，升9.45%；協鑫新能源（0451）低見0.42元，收報0.43元，升1.18%；盈大地產（0432）低見0.249元，收報0.25元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.068元，收報0.075元，跌2.6%；青島控股（0499）低見0.067元，收報0.077元，無升跌；高山企業（0616）低見0.3元，收報0.32元，無升跌；中港石油（0632）低見0.063元，收報0.069元，跌5.48%；中國錢包（0802）低見0.038元，收報0.045元，跌6.25%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，經濟日報（0423）低見0.97元，收報0.99元，升1.02%；1957 & Co.（8495）低見0.214元，收報0.214元，跌2.73%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.81元，升1.25%；中升（0881）低見17.48元，收報19.74元，升8.11%；歐化（1711）低見0.116元，收報0.13元，升4%；包浩斯（0483）低見0.49元，收報0.51元，跌1.92%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.185元，收報0.19元，跌1.55%；洛陽玻璃（1108）低見3.76元，收報3.9元，升3.72%；漢國置業（0160）低見1.63元，收報1.65元，跌0.6%；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.13元，升0.49%。

異動股

上升異動股，包括，TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.027元，升68.75%；南戈壁（1878）創52周高，見1.23元，收報1.12元，升67.16%；宏強控股（8262）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升53.09%；瑞威資管（1835）收報3.4元，升41.67%；友寶（2429）收報14.58元，升40.87%；WAC HOLDINGS（8619）創52周高，見0.104元，收報0.101元，升40.28%；佳兆業健康（0876）收報0.057元，升39.02%；HOME CONTROL（1747）收報0.455元，升31.88%；萬星控股（8093）收報0.156元，升30%。

下跌異動股，包括，滉達富控股（1348）收報0.046元，跌31.34%；華泰瑞銀（8006）收報0.188元，跌24.8%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.285元，收報0.29元，跌23.68%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.053元，跌19.7%；金輪天地控股（1232）收報0.036元，跌16.28%；雲頂新耀－Ｂ（1952）收報26.3元，跌15.71%；時時服務（8181）收報0.071元，跌15.48%；遠見控股（0862）平上市低位0.034元，收報0.034元，跌15%；三寶科技（1708）收報1.45元，跌14.71%；興紡控股（1968）平上市低位0.09元，收報0.094元，跌14.55%。

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