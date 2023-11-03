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德勤就明年度香港財政預算案作初步建議

德勤就2024/25年度香港財政預算案作初步建議，特首李家超於《施政報告》提出要發展「總部經濟」，德勤中國稅務合伙人戚維之表示，香港有良好條件，適合作為跨國企業總部，德勤建議政府推出新稅務優惠，若跨國企業到港設立總部，其聘請員工數目及開支額達到特定數額時，減半其稅率至8.25%，以鼓勵國外優質企業到港設總部，帶動香港經濟。

《施政報告》亦有提及落實專利盒稅務優惠，現時專利盒稅務優惠主要適用於專利，惟其他知識產權相關支出，如商標、設計及設計等亦不包含。另外，以往企業將研發活動將外判予其他公司，而現時研發開支稅務優惠，僅適用於在香港研發才可享受，德勤則建議政府考慮優化與知識產權及研發開支有關的稅務規則。

香港將於2025年推出全球最低稅率制度，大型跨國企業於港營運時，若營業額達7.5億歐元（約62.37億港元），則需繳交最低實際稅率15%，削弱跨國企業到港投資意欲。德勤建議港府利用全球最低稅率制度的稅收，推出非稅收措施，如資助或補貼，保持香港競爭力。德勤亦建議港府檢視現行稅務優惠制度，考慮以可退還稅務抵免形式提供稅務優惠。

就資源管理方面，德勤中國稅務合伙人潘宗杰表示，建議取消基金和單一家族辨公室，於證券及債券投資額免徵稅制度，其利息收入不得超過買賣總收入5%的門檻。他亦建議將「單一投資者基金」（即其基金只得一位投資者）下的養老基金及捐贈基金，加入為可享基金額免徵稅制的資格，吸引基金和單一家族辨公室投資予債券市場。

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