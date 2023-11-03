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太古廣場辦公樓租金首三季跌13%

太古地產（1972）公布，截至9月30日止首三季金鐘太古廣場辦公樓租金下跌13%，其中一、二座呎租介乎100至110元，三座呎租介乎90至100元，而鰂魚涌太古坊辦公樓整體租金下跌8%。該集團於香港整體辦公樓租用率於9月底為93%，比去年底下降3個百分點。至於內地辦公樓方面，頤堤港一座租用率於9月底為85%，比去年底下降9個百分點，而太古滙租用率於9月底為92%，比去年底下降2個百分點。