該公告指，聯交所聘請的獨立外部顧問就過去八年的上市年費收費情況進行了詳細分析，共發現約350家上市發行人受到影響，部分發行人少付了上市年費，也有發行人多付了上市年費。多付的金額總額約為 600 萬元，少付的金額總額約為 300 萬元。

外部顧問亦發現大約280家（80％）受影響的發行人僅在八年中的一年內受到影響。在絕大部分的案例中，都曾有發行新股等公司行動，從而觸發了上市年費的計算需採用不同費率。出現有關計算誤差是由於在相關公司行動獲批當月（而不是生效當月）採用了不同費率計算收費。

聯交所正在聯繫所有被多收費用的發行人，安排退款。聯交所不打算追收任何少收的費用。該公告續稱，是次問題最初是由內部審查發現的，現已糾正。聯交所正對其他計費流程進行更全面的分析，以進一步提升營運水平。如有必要，聯交所將適時再作公布。

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