總結一周，道指反彈5.1%；標指五連升下累漲5.9%，是今年最大單周升幅；納指亦升6.6%。

特斯拉（美：TSLA）股價早段曾升3.6%，收市升勢放緩至0.66%，報219.96美元；市場憂慮蘋果（美：AAPL）佈地業務前景，股價逆市曾跌2.4%，收市跌幅縮窄至0.5%，報176.65美元。銀行股表現較佳，高盛（美：GS）收市升4.4%至327.62美元，為升幅最大道指成份股；摩根士丹利（美：MS）亦升3.8%至76.26美元。

反映中國概念股表現的金龍指數收市急升2.99%至6454點，百度（美：BIDU）升2.44%至109.66美元；小鵬（美：XPEV）亦升3.63%。

恒指夜期周五收市報17867點，升211點，較現貨收報17,664點高水203點。ADR港股比例指數升133點至17798點，騰訊（0700）ADR折合報206.45港元，較港周五收市升1.27%；美團（3690）ADR亦升1.41%。