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陳茂波：全年經濟增長預測範圍將低於年初估算

財政司長陳茂波在網誌預期，由於今年首三季經濟的實際復蘇力度稍遜預期，本周將發表的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。

他指出，今年環球經濟復蘇乏力，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，國際貨幣基金組織早前把全球經濟增長預測，由原來的3.5%下調到3%，並估計明年的增速會進一步放緩至2.9%。

本港方面，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度，剛公布的第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。

在第四季度，預期訪港旅遊業和私人消費仍然會是本港經濟增長的主要動力，住戶收入持續改善，加上各項政府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。不過由於首三季經濟的實際復蘇力度稍遜預期，本周將發表的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。

陳茂波指，未來必須繼續提升本港的競爭力，並透過科技的創新和應用，增添經濟動力。金融科技便是其中一例。上周舉行的年度重點活動之一——香港金融科技周2023，便吸引了來自全球90個經濟體共3萬人參與。特區政府近年大力推動金融科技發展，成果豐碩，今年有更多新措施、新成果公布。緊接而來，本周（11月6至8日）即舉行第二屆國際金融領袖投資峰會，主題為「駕馭複雜的環境」。

會議匯聚全球金融領袖，亦有內地金融監管機構代表參與。會議將聚焦探討當前非常複雜的全球金融和投資環境下，如何應對影響深遠的趨勢和變化。香港固然須謹慎防範風險，但同樣重要的是看準大勢、抓緊機遇、穩步發展，這是鞏固及提升競爭力的關鍵。

而香港亦參加了一連六日的第六屆中國國際進口博覽會（進博會），除了在國家館內設置香港展區展示香港的成就和優勢外，還有超過300家香港企業參展，它們主要來自食品、消費品和服務貿易和專業服務，而醫療器械、技術裝備等展區也有港商的參與。

陳茂波續指，作為進博會重要組成部分的虹橋國際經濟論壇，今年首次舉辦「香港通道．連接全球」分論壇，行政長官與香港多個界別的代表將向與會者推廣香港在「一國兩制」下的獨特優勢，他也會出席今天其中一個有關金融的分論壇擔任講者，介紹香港作為國家的國際金融中心，如何充分發揮背靠祖國、聯通世界的獨特功能和角色，讓金融「活水」更好服務實體經濟發展。