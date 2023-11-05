「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡的現金儲備創下新紀錄，達到1572億美元，超過2021年第三季的1492億美元紀錄。巴郡在美國利率攀升下且市場缺乏投資標的，公司將資金泊在短期美國國債上，而短期美國國債的息率超越了兩年前創下的高位。
第三季巴郡錄得經營溢利為107.6 億美元，按年大升40.6%，正是因現金儲備受益於利率上升及來自保險承業務的利潤。當中，巴郡大量買入至少5厘的美元短期國債，據巴郡第三季財報顯示，截至9月底止，持有1264億美元相關投資，去年底為930億美元。
而第三季保險承保利潤為24.22億元，去年同期虧損10.72億元；保險投資收益24.7億元，按年升75.42%；鐵路業務經營溢利12.21億元，按年下降15.32%。
雖然市場缺乏吸引的投資，但巴郡仍在努力尋找大型項目，包括收購西方石油的股票，亦斥116億美元收購保險公司Alleghany Corp.。此外，代替投資，他亦加大了巴郡的回購力度，巴郡期內回購11億美元股票，並指回購舉動對股東有利。
截至九月底的首9個月，巴郡錄得純利586.49億元，去年同期蝕408.39億元。經營溢利為288.69億元，按年增長19.15%。