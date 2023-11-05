「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡的現金儲備創下新紀錄，達到1572億美元，超過2021年第三季的1492億美元紀錄。巴郡在美國利率攀升下且市場缺乏投資標的，公司將資金泊在短期美國國債上，而短期美國國債的息率超越了兩年前創下的高位。