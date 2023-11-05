藍佛安指，財政部將提前下達額度，強化年度政策銜接。根據國務院部署和有關工作安排，提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。

藍佛安指，前9個月，各地發行用於項目建設的新增專項債券3.3萬億元，發揮了強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用，為經濟社會高品質發展提供了有力支撐。

財政部又將會同有關部門推動已出台的政策持續落地見效，讓各項稅費優惠精準直達、效應充分釋放，更好惠及經營主體，助力企業輕裝上陣，推動經濟持續回升向好。

前8個月，全國新增減稅降費及退稅緩費超過1.15萬億元，進一步激發了經濟內生動力和活力。

藍佛安指，財政部亦會在政策上強化落實。切實抓好前期出台各項政策特別是稅費政策落地見效；將在全面評估助企紓困需要和財政承受能力基礎上，根據經濟形勢變化，分別於年初和下半年，分批次延續、優化和完善了近70項稅費優惠政策。

前8個月，全國新增減稅降費及退稅緩費超過1.15萬億元，進一步激發了經濟內生動力和活力。