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財政部部長：加快推進新增國債發使用

上月起接替劉昆出任財政部部長的藍佛安接受官媒新華社訪問提到，中央財政將增發2023年國債1萬億元的消息，財政部將在支出上持續發力，加快推進新增國債的發行使用，用好新增地方政府專項債券資金，保持合理支出強度。同時，加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，提高資金使用效能。

藍佛安指，財政部將提前下達額度，強化年度政策銜接。根據國務院部署和有關工作安排，提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。

藍佛安指，前9個月，各地發行用於項目建設的新增專項債券3.3萬億元，發揮了強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用，為經濟社會高品質發展提供了有力支撐。

財政部又將會同有關部門推動已出台的政策持續落地見效，讓各項稅費優惠精準直達、效應充分釋放，更好惠及經營主體，助力企業輕裝上陣，推動經濟持續回升向好。

前8個月，全國新增減稅降費及退稅緩費超過1.15萬億元，進一步激發了經濟內生動力和活力。

　　

藍佛安指，財政部亦會在政策上強化落實。切實抓好前期出台各項政策特別是稅費政策落地見效；將在全面評估助企紓困需要和財政承受能力基礎上，根據經濟形勢變化，分別於年初和下半年，分批次延續、優化和完善了近70項稅費優惠政策。

前8個月，全國新增減稅降費及退稅緩費超過1.15萬億元，進一步激發了經濟內生動力和活力。