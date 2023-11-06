恒指今早高開249點或1.42%，報17913點，大市成交金額21億元；國指今早高開97點或1.62%，報6150點。恒生科技指數開市報4025點，升2.25%。
大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升1.75%，報84.3元；騰訊（0700）升2.38%，報309.8元；美團（3690）升2.97%，報114.3元；小米（1810）升1.44%，報15.46元；快手（1024）開市報57.5元，升4.93%；百度（9888）開市報107.7元，升2.28%；京東（9618）開市報106.8元，升3.59%。
證監會支持頭部證券公司通過併購重組等方式做優做強，中資券商股大幅向上，國聯證券（1456）開市報3.73元，升8.12%；中金（3908）開市報13.34元，升5.04%；海通證券（6837）開市報4.58元，升2%；中信証券（6030）開市報16元，升2.43%；中國銀河（6881）開市報4.2元，升3.45%；光大證券（6178）開市報5.53元，升2.98%；招商證券（6099）開市報6.68元，升2.3%。
汽車股有支持，吉利（0175）開市報9.59元，升1.16%；比亞迪（1211）開市報247元，升2.49%；小鵬（9868）開市報66.65元，升3.09%；理想汽車（2015）開市報146.8元，升4.93%；蔚來（9866）開市報64元，升4.23%；零跑（9863）開市報31.45元，升4.31%。
藍籌方面，中升（0881）升3.85%，報20.5元，為表現最好藍籌；新地（0016）跌2.12%，報83元，是跌幅最大的藍籌。
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