渣打作為數據應用方，與提供數據分享的Lalamove，透過「聯盟式學習」技術，以加密的替代數據產生機器學習模型，在雙方無需直接交換客戶數據的情況下，分析Lalamove客戶在平台上的行為及營運數據，識別一批合適的Lalamove中小企客戶，配對相應渣打香港金融服務方案，大大省卻中小企業花費大量資源搜尋及申請合適金融產品的時間和煩惱。

是次合作體現共享開放數據在金融科技上的發展潛能。「聯盟式學習」技術除了能為中小型企業識別合適的金融服務和產品，從而解決尋找融資解決方案時資訊超載的痛點外，還可以簡化金融機構內中小型企業貸款申請的評估和審批流程。技術亦可將其好處擴展至不同的用戶，當中包括金融監管機構、使用人工智能技術的組織、研究團體和廣大民眾。用戶可透過利用此項技術強化他們在各領域的能力，例如監管、人工智能驅動的創新、推動研究進展和提高更廣泛的人群獲得金融服務的機會。

渣打香港中小企業銀行主管董美怡表示一直非常重視客戶體驗及客戶私隱，並積極探索利用金融科技為中小企業銀行客戶提供創新的產品和服務。今次與應科院及Lalamove的合作，能夠善用替代數據確保客戶數據私隱下，把中小企業方案有效及精準地與客戶配對，提升客戶體驗，簡化流程，更好支援中小企業對金融服務的需要。

Lalamove首席運營官盧家培表示是次與渣打銀行和應科院的合作，希望可以通過無縫及安全的數據配對，連接中小企與合適的金融產品和服務，解決中小企與資金有關的營運痛點，助力他們擴展及加速業務增長。

應科院研發的「聯盟式學習」獲多個獎項肯定，包括Asia FinTech Award 2023 - Data Initiative of the Year及BUSINESS GOVirtual Tech Awards 2023 - 領軍科技獎（金融科技）卓越大獎。應科院行政總裁葉成輝表示很高興能夠首次實施「聯盟式學習」技術來解決中小企業面臨的關鍵挑戰，克服資料隱私問題並促進安全的數據共享。期望這項突破能為其他機構帶來啟發，鼓勵他們擁抱這項技術，為並香港金融科技發展作出貢獻。透過培育一個致力於這項技術的社區，推動智慧城市的高品質發展，使香港成為創新技術和設計數據驅動解決方案的全球領導者。

成功透過Lalamove推薦使用渣打產品的客戶將獲得20萬Lalamove獎賞計劃積分，為客戶的物流需要提供額外的支持，客戶可以1元以賺取1點Lala分，積分可以兌換Lalamove送貨優惠券或其他獎賞，中小企送貨之餘更可享受更多樂趣及禮遇，送貨體驗倍添意義。

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