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恒指18000點得而復失 半日升298點 中資券商股熱炒 國聯證券漲近12%

恒指半日高開高走，盤中一度升373點，重返18000點大關，高見18037點，惟收市未能企穩，收升298點或1.69%，報17962點，大市成交金額664億元；國指升119點或1.97%，報6171點。恒生科技指數收報4084點，升3.72%。

權重科技股領漲大市。阿里巴巴（9988）升1.99%，收報84.5元；騰訊（0700）升2.84%，收報311.2元；美團（3690）升5.41%，收報117元；小米（1810）升1.57%，收報15.48元；京東（9618）升3.69%，收報106.9元；網易（9999）升1.73%，收報176.1元；百度（9888）收報108元，升2.56%；快手（1024）收報54.3元，升5.44%。

中證監支持頭部券商併購重組，中資券商股全線走高。國聯證券（1456）收報3.85元，升11.59%；中金（3908）收報13.8元，升8.66%；中信証券（6030）收報16.72元，升7.04%；華泰證券（6886）收報10.92元，升4.2%；中國銀河（6881）收報4.37元，升7.64%；光大證券（6178）收報5.68元，升5.77%；招商證券（6099）收報6.79元，升3.98%；廣發証券（1776）收報10.58元，升4.34%；國泰君安（2611）收報9.27元，升3.81%。

國家醫保局正調整創新藥的定價政策，生物醫藥股表現活躍。中生製藥（1177）收報3.54元，升5.67%；石藥（1093）收報7.27元，升4.91%；藥明生物（2269）收報50.7元，升5.74%；翰森製藥（3692）收報15.26元，升3.53%；四環醫藥（0460）收報0.7元，升4.48%；三生製藥（1530）收報7.45元，升4.93%。

三桶油集體表現不振，半日逆市跌。中石化（0386）跌0.49%，收報4.08元；中石油（0857）跌3.05%，收報5.08元；中海油（0883）跌2.88%，收報12.82元。

港口航運股亦受壓。中遠海控（1919）收報7.84元，跌2.49%；大連港（2880）收報0.63元，跌1.56；太平洋航運（2343）收報2.3元，跌1.29%；天津港發展（3382）收報0.51元，跌3.77%；金輝（0137）收報0.63元，跌5.97%。

藍籌中以龍湖（0960）表現最好，升6.19%，收報12.7元；新地（0016）跌4.48%，收報81元，是跌幅最大的藍籌。

 

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