中信資源（1205）公布，公司已成立一個新的貿易市場部，以大力發展集團現有的商品進出口貿易業務，特別是國際大宗商品貿易。貿易市場部將由現年49歲的王明瀚領導，並已委任他`為該新設部門的總經理。他於商品貿易，特別是原油貿易等能源領域方面擁有逾25年管理經驗。
中信資源指，據現時所預計，貿易市場部將負責集團整體貿易業務的發展、管理及擴大其各相關附屬公司的市場份額及產品銷售、監督及管理附屬公司的商業合同，以及制定公司的整體營銷戰略。
公司指，貿易市場部的主要職責包括產品的銷售及營銷；採購及供應鏈管理；價格風險管理；部門運營合規及風險管理﹔收集及分析市場信息；及管理附屬公司的商業合同。
中信資源指，成立新貿易市場部將使公司能夠緊跟商品貿易市場的發展，從而可於出現優質機會時發現並抓住有關機會。此外，公司的運作亦將因新設貿易市場部作為管理商品貿易業務各個方面的專業統籌單位而受益。因此，預計成立新貿易市場部將符合公司的戰略，並將為公司股東整體創造價值。
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