據報道指，陳少杰失聯的消息在過去幾個星期已在互聯網上小規模傳播，上周四有自媒體「逍遙投資筆記」指，收到傳言指鬥魚CEO陳少杰被查，失聯已近3周，並多方求證後屬實。

報道指，作為上市公司CEO，陳少杰近年來公開露面次數並不多，最近一次出現在公眾視野，是今年8月14日出席第二季財報分析師電話會議。

電話會議上，陳少杰在點評業績時表示，公司繼續致力於核心戰略，打造一個充滿活力、以遊戲為中心的內容生態系統；穩健的業務發展，將增強鬥魚在國內遊戲內容行業的競爭優勢和領先地位。

作為國內兩大遊戲直播平台之一，鬥魚在2019年攀上頂峰，鬥魚在2019年7月登陸納斯達克，一時間風頭無兩，惟最近一兩年隨著抖音、快手、B站等平台加速分食遊戲直播市場，再加上與虎牙合併失敗，鬥魚的經營和財務業績均不容樂觀。

不過，在2021年國家市場監管總局公布，禁止騰訊（0700）旗下的兩大遊戲直播平台合併，指目前騰訊已持有虎牙單獨控制權及鬥魚的共同控制權；若兩家公司成功合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，不利於市場公平競爭及市場健康持續發展。

加上鬥魚雖然以越來越嚴苛的規則竭力整治，但因平台內容生態此前存在少量涉嫌違規的內容，整治效果遠未盡善盡美，個別大主播觸犯法律鋃鐺入獄，平台聲譽因此受損。2023年五月份，中國網信辦更公佈針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，並將指導湖北省互聯網資訊辦公室派出工作組進駐平台，展開為期一個月的集中整改督導，令鬥魚雪上加霜。

其他報道

進智公交預告中期轉蝕1300萬元 小巴牌價挫料重估虧絀達2500萬元

恒指18000點得而復失 半日升298點 中資券商股熱炒 國聯證券漲近12%

中信資源成立新貿易市場部

保誠首三季新業務利潤升48%

滬深三大指數半日向上 兩市成交額6701億人幣

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR轉升

渣打與Lalamove合作 利用應科院「聯盟式學習」技術協助中小企

李家超：浪奔、浪流 說好香港故事永不休

涉小便風波 青島啤酒三廠更換負責人

黑石集團預計明年亞洲交易活動將集中在印日

星展第三季多賺18%至26億坡元

余偉文：樓按申請人還款力強 不認為會有「Call Loan潮」

匯控上周五斥約3.65億元回購近624萬股

小米汽車車架曝光 配備自家音響及無框車門

滬深三大指數高開 人行淨回籠6400億人幣

第一太平印尼收費公路附屬配股籌逾21億 GIC佔16億

恒指高開249點 中資券商股強勢 國聯證券飈8% 中金升逾半成

《華盛頓郵報》委任新CEO 計劃裁減940名記者

港股ADR升129點 中證監據報支持頭部券商併購重組 留意券商股

馬斯克問旗下聊天機械人Grok如何制毒 Grok幽默回應