據內地媒體報道，總部設在湖北的內地直播平台鬥魚（美：DOYU）董事會主席兼行政總裁陳少杰已於近日失去聯絡，並已獲鬥魚方面證實陳少杰失聯消息。
據報道指，陳少杰失聯的消息在過去幾個星期已在互聯網上小規模傳播，上周四有自媒體「逍遙投資筆記」指，收到傳言指鬥魚CEO陳少杰被查，失聯已近3周，並多方求證後屬實。
報道指，作為上市公司CEO，陳少杰近年來公開露面次數並不多，最近一次出現在公眾視野，是今年8月14日出席第二季財報分析師電話會議。
電話會議上，陳少杰在點評業績時表示，公司繼續致力於核心戰略，打造一個充滿活力、以遊戲為中心的內容生態系統；穩健的業務發展，將增強鬥魚在國內遊戲內容行業的競爭優勢和領先地位。
作為國內兩大遊戲直播平台之一，鬥魚在2019年攀上頂峰，鬥魚在2019年7月登陸納斯達克，一時間風頭無兩，惟最近一兩年隨著抖音、快手、B站等平台加速分食遊戲直播市場，再加上與虎牙合併失敗，鬥魚的經營和財務業績均不容樂觀。
不過，在2021年國家市場監管總局公布，禁止騰訊（0700）旗下的兩大遊戲直播平台合併，指目前騰訊已持有虎牙單獨控制權及鬥魚的共同控制權；若兩家公司成功合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，不利於市場公平競爭及市場健康持續發展。
加上鬥魚雖然以越來越嚴苛的規則竭力整治，但因平台內容生態此前存在少量涉嫌違規的內容，整治效果遠未盡善盡美，個別大主播觸犯法律鋃鐺入獄，平台聲譽因此受損。2023年五月份，中國網信辦更公佈針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，並將指導湖北省互聯網資訊辦公室派出工作組進駐平台，展開為期一個月的集中整改督導，令鬥魚雪上加霜。
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