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11 SKIES娛樂部分明年中試運 大中華區首間KidZania登場

新世界發展（0017）重點項目「航天城」中的一站式零售娛樂旅遊地標11 SKIES，據公司公布，娛樂部分將於2024年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素，當中更包括大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，屆時將於11 SKIES登場。

據新聞稿，設於 11 SKIES 的 KidZania Hong Kong 樓高三層，將與近 30 個國際及本地品牌攜手打造逼真工作環境營造逼真的工作體驗。

上述近30個國際及本地品牌包括：金融保險、電訊科技的代表富通保險、香港電訊、香港上海滙豐銀行；廣播及串流媒體代表HOY、MOOV； 家庭電器及科技產品代表OTO、Panasonic； 醫養健康代表美贊臣、現代牙科集團、位元堂等。 

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