中國國際航空（0753）持股66.9172%的澳門航空的專營合約，原本於今年11月上旬到期，但是當地民航經過評估新的民航活動法律制度仍處立法程序，因此在新法頒佈前，現有的基地航空營運制度需繼續維持，讓澳門航空可持續為澳門居民和訪澳旅客提供不間斷的航班服務。澳門政府決定延長其專營合約，為期三年，或直至民航活動法生效時終止。
澳門政府強調， 澳航專營合約不妨礙外地航企經營來澳航線。澳門航空業經歷疫情重創後於今年逐步復常，當地政府將繼續配合航空業的需要採取靈活措施審批航班申請，以及與航企合作開展對外旅遊推廣；此外，機場專營公司亦積極努力通過營銷策略，吸引國內外的航企開辦來澳航班服務，政商將保持緊密合作，擴大澳門的航空網絡覆蓋面，並且將致力吸引專才投身航空業貢獻未來。
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