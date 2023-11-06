澳門政府強調， 澳航專營合約不妨礙外地航企經營來澳航線。澳門航空業經歷疫情重創後於今年逐步復常，當地政府將繼續配合航空業的需要採取靈活措施審批航班申請，以及與航企合作開展對外旅遊推廣；此外，機場專營公司亦積極努力通過營銷策略，吸引國內外的航企開辦來澳航班服務，政商將保持緊密合作，擴大澳門的航空網絡覆蓋面，並且將致力吸引專才投身航空業貢獻未來。

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