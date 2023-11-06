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平保：新業務價值不能反映其綜合金融模式價值

中國平安（2318）舉辦投資者開放日，總經理兼聯席首席執行官謝永林稱，平保通過整合一站式綜合金融解決方案，滿足客戶多元需求，提升公司營運效率和財務表現，同時擁有多個業務提升抵禦風險的能力。他認為以新業務價值（NBV）、內涵價值（EV）等傳統保險股估值方法，不能夠反映該行綜合金融模式的價值，「銀行、資管、產險等價值就沒算進去」。

謝永林認為該行的綜合金融模式，應以「客均利潤」、「客戶數」和「客均合同」為關鍵指標，因為會直接決定該行個人業務的營運利潤，故期望以三項指標來重塑該行的估值模型。他披露平保未來長期經營目標，個人業務營運利潤未來以雙位數增長，實現平穩可持續增長。

其他平保經營目標，包括個人客戶數目由2022年的2.27億個，持續增長至4億個，客均合同數由2.97份穩定增加至逾5份，客均利潤由585元人民幣，通過穩健的產品盈利能力增至逾800元，不過該行未有公布實現的時間目標。

謝永林表示，綜合金融模式對各類業務業績有顯著貢獻，例如逾25%壽險代理人月均收入來自綜合金融的交叉銷售，獲取新客的成本更低，如健康險和銀行由內部渠道獲客成本，為外部渠道的55%和73%，客戶合同提高有助增加客戶留存率等。

謝永林指，未來10年內地人均財富復合增長率仍保持9%增長，內地保險市場深度和密度與國際還有距離，而平保在綜合金融在不少方面仍在改進空間，發展潛力相當大，例如該行去年通過交叉銷售新增客戶為2711萬人次，不過集團非壽險客戶有1.7億個，當中有2500萬個為高價值客戶，而客戶流失數目也相當大。因此他認為，平保有很大的發掘客戶和防止客戶流失的空間，將續強化業務、營運和盈利模式。

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