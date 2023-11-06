虛擬保險公司OneDegree推出雙十一保費折扣優惠，由即日起至本周六（11日）投保寵物CEO plan並輸入優惠碼「PETS11」，計及基本折扣及額外保費回贈，首年保費最高折扣可達半價。
另外，家居保險亦提供首年保費七折優惠。即日起至本周六，輸入優惠碼「HOMEPOD11」並投保年度保費1400元以上的保單，即可獲得HomePod Mini一部。
OneDegree將亦於Facebook及Instagram舉辦送禮活動，分享在職媽媽心聲，即有機會獲得Fujifilm Instax Mini Link 2智能手機打印機。
寵物保險優惠：
|保單數目
|基本折扣
|額外保費回贈
|最终折扣
|1份
|七折
|-
|七折
|2份
|5%
|六五折
|3份
|10%
|六折
|4份
|15%
|五五折
|5份
|20%
|五折
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