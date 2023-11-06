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OneDegree推出雙十一家居寵物保費優惠

虛擬保險公司OneDegree推出雙十一保費折扣優惠，由即日起至本周六（11日）投保寵物CEO plan並輸入優惠碼「PETS11」，計及基本折扣及額外保費回贈，首年保費最高折扣可達半價。

另外，家居保險亦提供首年保費七折優惠。即日起至本周六，輸入優惠碼「HOMEPOD11」並投保年度保費1400元以上的保單，即可獲得HomePod Mini一部。

OneDegree將亦於Facebook及Instagram舉辦送禮活動，分享在職媽媽心聲，即有機會獲得Fujifilm Instax Mini Link 2智能手機打印機。

寵物保險優惠：

保單數目 基本折扣 額外保費回贈 最终折扣
1份 七折 - 七折
2份 5% 六五折
3份 10% 六折
4份 15% 五五折
5份 20% 五折

 

 

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