會上Diana就同在場300多名中學女生分享咗佢當年既故事。話說Diana 14歲就去咗加拿大讀書，細細個離鄉別井開頭就梗係唔慣，後來先慢慢開始適應新生活，之後佢仲係當地做咗銀行出納員。

Diana話起初都覺得份工好悶，於是為自己設計左KPI：「諗下點令一份咁簡單嘅工做得好啲呢？令自己engage多啲呢？我開始想如果客戶有個好嘅experience，令他們開心，我就會有成就感，就會心情好。慢慢，就開始累積一啲忠實顧客，仲會帶咖啡點心同我分享、聊天。」

後來有一次佢陪朋友去銀行市場部見工。等緊朋友時順個便自己都見埋一份，一個唔小心，最後反而係佢見得成份工。

其實聽落可能就係Diana做出納員時的經驗，幫咗佢一把，搵到呢份工。正如Diana自己都講，一個機構裏會有好多唔同際遇，要放開眼界，珍惜每次機會，盡量去試。「人生有好多條paths（路徑），有可能有些path有點rocky、bumpy（崎嶇不平），但都是經歷。如果你有夢想，只要用正面、開心的思維去對待人生，不一定會成功，但你definitely will get somewhere。（肯定會到達某個地方）」

至於Diana到了什麼地方，我地宜家就好清楚嘞，究竟佢又點一步一步往上爬，做到恒生一姐，就係另一個故事了。