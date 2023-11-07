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恒指低開116點 科技股普遍回吐 萬科獲深圳國資發聲力撐 開市升近2%

恒指今早低開116點或0.65%，報17850點，大市成交金額12億元；國指今早低開50點或0.83%，報6131點。恒生科技指數開市報4052點，跌1.11%。

大型科技股普遍回吐，阿里巴巴（9988）跌0.53%，報84.4元；騰訊（0700）無升跌，報312.6元；美團（3690）跌0.77%，報116.3元；小米（1810）跌1.54%，報15.3元；京東（9618）跌0.75%，報106.2元；網易（9999）跌1.48%，報173元；快手（1024）開市報57.5元，跌2.04%；百度集團（9888）開市報106.6元，跌1.48%。

汽車股回調，吉利（0175）開市報9.72元，跌0.82%；小鵬（9868）開市報68元，跌2.44%；理想汽車（2015）開市報154元，跌1.09%；蔚來（9866）開市報62.8元，跌4.56%。

萬科（2202）電話會上獲得大股東深鐵支持，據悉深圳國資委表態必要時將對該公司施以援手，萬科開市報8.28元，升1.72%。

藍籌中以匯控（0005）表現最好，升0.51%，報58.85元；申洲國際（2313）跌2.69%，報83.05元，是跌幅最大的藍籌。