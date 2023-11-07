何立峰又建議，主動適應市場變化，進一步融入國家發展，他指中國經濟增量全球佔比最多，今年經濟運行總體回升向好，預計可實現今年經濟增長目標。香港為連接內地和國際橋樑，參與國家現代化建設中提升實力。他亦建議香港加強自身建設，提升影響力，中央支持香港促進跨境貿易投資便利化、擴大金融業對外開放先行先試，優化內地和香港金融互聯互通機構，強化人民幣樞紐和國際資產管理中心功能等。

何立峰引述國家主席習近平，指一國兩制是好制度，沒有任何理由改變，必需長期堅持，中央政府完全支持香港保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運和國際金融中心地位。

行政長官李家超在峰會發言，表示去年峰會標誌香港重回世界舞台，一年後不單只在舞台上而是在舞台中心，創造商業、金融、投資機會，香港已從暴亂和疫情中恢復。他指在世界較以前複雜和具挑戰性，香港作為自由開放經濟體難免受全球經濟困難影響，但香港一國兩制框架保持不變。

李家超引述世界正義工程的法治指數，香港排名第23名，代表排在全球首20%以內，高於部分歐洲國家和美國，他又指香港終審法院有11名來自英國、澳洲和加拿大的非常任法官，沒有其他司法管轄區會向其他地區開放，「我想沒有發生在你們（峰會來賓）的國家」，顯示香港開放透明，對司法制度信心。

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