中國人民銀行副行長張青松，國際投資者對於中國經濟有很多關切，如經濟復蘇速度、房地產問題及地方債問題，但他表示並不太擔心上述的問題。他續指，對於中國經濟評估是基於長期框架而作出，如短期指標並無偏離長期趨勢，人行將願意待市場力量發揮作用，於必要時進行政策調整。
於內房方面，張青松指內房市場近20年持續增長，全國人均住房建築面積幅2000年22.8平米，升至2020年41.8米，接近發達經濟體水平，房地產不可能一直持續高增長，達到一定階段後，其供求關係會出現變化，出現調整屬正常現象，防止過程過快過急。他續指，中國城鎮化仍有較大提升空間，每年有1000萬農村居民進入城市居住，其住房剛性需求仍存在，住房需求以中小户型偏多，其改善住房需求的潛力較大，仍對中國內房市場未來感到相當樂觀。
於債務問題上，張青松表示地方債為結構性問題，較大部分集中東部省份，其省份屬經濟規模大，以及增長較好地區，有更大能力以償本還息，惟仍有小數地區面臨一定償債壓力。張青松續指，不久前通過提高赤字率，以及增發國債、地方政府專項債、再融資債，亦實施增值稅，以促進經濟恢復。另外，他指中國政府債務水平於國際上處於中游偏下水平，今年第一季度中國政府債務槓桿比率為79.4%，較其他先進經驗體為低。
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