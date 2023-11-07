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中國10月按美元計出口按年跌6.4% 遠遜預期

中國海關總署公布，以美元計價，中國10月出口按年跌6.4%，跌幅大過預期的跌3.5%。中國10月進口按年升3%，勝預期的跌5%，中國10月貿易帳565.3億美元，收窄30.8%，預期820億美元。

以人民幣計價，今年10月份，中國出口較去年同期下降3.1%，進口年增6.4%，10月貿易順差4054.7億元，收窄27.9%。

今年首10個月，以美元計價，進出口總值4.9萬億美元，下跌6%。其中出口2.79萬億美元，下跌5.6%；進口2.11萬億美元，下跌6.5%；貿易順差6840.4億美元，收窄2.7%。

同期，以人民幣計價，進出口總值34.32萬億元，按年增長0.03%。其中，出口19.55萬億元，增長0.4%；進口14.77萬億元，下跌0.5%；貿易順差4.78萬億元，擴大3.2%。

今年首10個月，東協為內地第一大貿易夥伴，貿易總值為5.23兆元，增長0.9%，佔外貿總值的15.2%。 歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為4.59兆元，下降1.6%，佔13.4%。 美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為3.86兆元，下降7.6%，佔11.2%。 日本為第四大貿易夥伴，與日本貿易總值為1.84兆元，下降6.5%，佔5.4%。

同期，內地對共建「一帶一路」國家合計進出口15.96兆元，增長3.2%。 其中，出口8.78兆元，增長7.7%；進口7.18兆元，下降1.8%。

 

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