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恒指半日跌270點 消息稱監管禁短期健康險0費率 內險股捱股 合富輝煌飈51%

內地出口數據遜預期，恒指臨近半日收市進一步走低，最多跌過292點，低見17,674點，收市跌270點或1.5%，報17696點，大市成交金額456億元；國指跌98點或1.59%，報6084點。恒生科技指數收報4040點，跌1.41%。

權重科技股表現低迷，僅小米（1810）逆市揚。阿里巴巴（9988）跌2.18%，收報83元；騰訊（0700）跌1.86%，收報306.8元；美團（3690）跌1.45%，收報115.5元；小米升0.77%，收報15.66元；京東（9618）跌2.62%，收報104.2元；網易（9999）跌0.68%，收報174.4元；快手（1024）收報57.3元，跌2.39%；百度（9888）收報105.5元，跌2.5%。

有消息指監管禁短期健康險「0」費率，內險股受壓。中國人壽（2628）收報10.9元，跌3.2%；中國平安（2318）收報40.5元，跌4.14%；中國太平（0966）收報7.35元，跌3.54%；中國太保（2601）收報17.78元，跌6.52%；中國財險（2328）收報9.3元，跌1.38%；人保集團（1339）收報2.57元，跌2.65%；新華保險（1336）收報17.26元，跌3.03%。

合富輝煌（0733）獲碧桂園服務（6098）以溢價七成入股成最大股東，合富輝煌半日收報1.4元，升50.54%；碧桂園服務收報7.13元，跌3.52%。

部分生物醫藥股延續昨日強勢，三葉草生物（2197）收報0.84元，升18.31%。

藍籌股中以宏橋（1378）表現最好，升1.14%，收報7.07元；李寧（2331）表現最差，跌5.84%，收報25.8元。

 

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