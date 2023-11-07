橋水聯席首席投資官Bob Prince表示，近期最大風險是市場低估歐美緊縮周期要維持多長時間，直至通脹回復至2%的水平，對工資和失業率會有多少影響。他認為市場低估美國短期利率和歐洲長期利率會在一段時間升至更高位的影響。

德意志銀行首席執行官Christian Sewing認為，難估計下個危機，但資本市場情况值得關注。目前市場在目前地緣政治和通脹環境下，利率過去12個月急速上升，仍然相當平靜和強韌。他恐怕若有再多一個地緣政治升溫，市場不再冷靜或觸發市場事件，因此需要在風險取向保持警惕，測試壓力，並期望不會有錯誤出現，市場如同現在冷靜。

摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman亦認為，較難估計發生觸發原因，可以是地緣政治或是政治原因。目前政策是限制大型銀行，支持小型銀行，以幫助小型銀行在科技競爭、監管等有能力更好地應付競爭，不過他回顧3月時的銀行危機，一旦體系出現壓力，競爭力較差的銀行出現問題，而是要由大型銀行伸出援手。