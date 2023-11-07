致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈預測，明年本港長期停牌公司數目將維持在100間左右。另外，今年復牌公司數目按年上升77%至55間 。

湯飈表示，今年上市公司被監管機構指控欺詐的個案比例由去年的15%大增逾一倍至今年的31%，有關公司亦多為市值少於10億元的小型上市公司，估計監管機構近年大力打擊「唱高散貨」騙局是其中一個主要因素，監管機構對上市公司的關注點包括董事行為不當 、挪用資產及資産負債表外的爭議。

根據致同報告，今年被核數師指控欺詐的個案比例由去年的58%大幅下跌至37%, 但核數師的挑戰仍是公司停牌的最主要觸發點，比例高達56%。湯飈指出，核數師今年最為關注的問題是交易的商業理據，包括收購合同、買賣固定資產、支付按金及減值等等。

在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，被股東或管理層指控公司欺詐的個案今年佔27%，按年上升6個百分點，而由股東或管理層觸發停牌的個案比例更大幅上升14個百分點至35%，其主要關注點為董事行為不當及未披露交易，當中多涉及告密者的線索。會計及財務匯報局最近亦促請上市公司的審計委員會考慮委任法證調查會計師，以解決管理層與核數師之間的分岐。

湯飈總結，五大避免停牌的法則，包括委任經驗豐富及具良好往績的專業人士、處理核數師的關注問題以發出審計報告、進行適當的外部及內部調查、進行適當的內部監控調查及解決管理誠信問題。

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